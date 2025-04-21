貓咪「一舔到花粉」就掰掰！醫曝：有幾種花千萬別擺家裡

記者萬玟伶／綜合報導

春天百花盛開，不少人喜歡在家裡擺上美麗的花卉增添生活情趣，但如果家裡有貓，「百合」千萬別買！根據美國食品藥品監督管理局（FDA）警告，百合對貓咪的毒性堪稱「一碰就送命」，整株植物從根到葉、花、花粉，甚至是插花瓶裡的水，全都是劇毒！只要貓咪舔到花粉、咬了一口花瓣，甚至喝到花瓶裡的水，都可能在不到三天內腎臟衰竭，導致死亡。

急性腎衰竭快到讓人措手不及！舔到就出事

專家指出，百合中毒的初期症狀會在接觸後0至12小時內出現，包含精神不濟、流口水、嘔吐、食慾不振等。接著在12至24小時後，腎臟開始出問題，出現頻尿、脫水等警訊。若未能在黃金治療時間18小時內送醫治療，預後極差，許多貓咪最終得面臨安樂死的命運。

若發現貓咪疑似接觸百合，第一時間應立刻送往動物醫院，並盡可能帶上花朵的照片或樣本（密封於夾鏈袋中），以利獸醫判斷。若發現貓咪身上有花粉殘留，務必立即用大量清水沖洗乾淨，避免貓咪舔毛時吃進毒素。

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通常在治療時，獸醫師會給予口服藥劑，讓毒素透過腸道排出，同時啟動靜脈輸液治療，爭取腎臟修復的時間。根據國外動保網站「No Lilies for Cats」指出，這就是為什麼貓咪家庭絕對不能有百合存在，在18小時內搶救，貓咪多半有機會康復，但若錯過時間就相當不樂觀。

哪些百合「超級NG」？這些台灣也常見！

貓咪不能碰的百合包括：

復活節百合（Easter Lily）

萬壽百合（Day Lily）

虎百合（Tiger Lily）

葵百合（Stargazer Lily）

專家指出，這些百合皆屬「Lilium」與「Hemerocallis」兩大類，毒性驚人。然而，並不是所有名字裡有「百合」的植物都一樣毒，例如「和平百合（Peace Lily）」雖然也對貓咪有毒，但並不會造成急性腎衰竭，而是屬於輕微毒性，可能引發口腔刺激、流口水、嘔吐等症狀，不過仍需幫貓咪嚴格把關。

還有哪些花不能碰？台灣常見危險花卉一次整理

除了百合，以下也是台灣常見、但對貓咪有毒的花卉，飼主們務必小心避開：

菊花（Chrysanthemum）：對貓來說為第一劇毒，即便食用極少量也可能引發中毒，造成心臟、肺部與腎臟損傷，嚴重可導致昏迷甚至死亡。

鬱金香（Tulip）：球莖含有生物鹼、皂苷與苯乙醇苷等毒素，誤食恐引發嘔吐、腹瀉、流涎、嗜睡與虛弱；大量攝入甚至可能造成呼吸困難、心律不整與神經系統異常。雖然葉片與花朵毒性較低，但也會引起腸胃不適。

蘆薈（Aloe Vera）：容易引起嘔吐、腹瀉、嗜睡。

仙客來／兔仔花（Cyclamen）：可能導致嘔吐、心律不整、癲癇發作。

吊鐘花（Foxglove）：會影響心臟，可能導致心律不整甚至死亡。

水仙（Narcissus）：整株有毒，特別是球莖，會導致嘔吐、腹瀉、癲癇。

鐵線蕨（Maidenhair Fern）：可能引發消化不良、肝腎損傷。

薰衣草（Lavender）：香氣會刺激貓咪的呼吸道，引發咳嗽、打噴嚏等過敏反應。

蘭花（Orchid）：部分品種的花粉會刺激貓咪的皮膚與呼吸道，造成瘙癢、咳嗽等症狀。

送花前先問有沒有貓，毛孩安全最重要

不少人習慣在節日或慶生時送花，但如果對方家裡有貓咪，送花前請三思！上述常見的花卉，儘管香氣濃郁、花型高雅，但對貓來說卻是「致命陷阱」。想要守護毛孩的健康，愛花的毛拔麻只能忍住想用花卉點綴居家空間的衝動，走到戶外賞花解癮了！