ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪「一舔到花粉」就掰掰！醫曝：有幾種花千萬別擺家裡

▲▼貓咪,花卉,毒性,安全,警告,毛小孩,植物。（圖／pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

春天百花盛開，不少人喜歡在家裡擺上美麗的花卉增添生活情趣，但如果家裡有貓，「百合」千萬別買！根據美國食品藥品監督管理局（FDA）警告，百合對貓咪的毒性堪稱「一碰就送命」，整株植物從根到葉、花、花粉，甚至是插花瓶裡的水，全都是劇毒！只要貓咪舔到花粉、咬了一口花瓣，甚至喝到花瓶裡的水，都可能在不到三天內腎臟衰竭，導致死亡。

急性腎衰竭快到讓人措手不及！舔到就出事
專家指出，百合中毒的初期症狀會在接觸後0至12小時內出現，包含精神不濟、流口水、嘔吐、食慾不振等。接著在12至24小時後，腎臟開始出問題，出現頻尿、脫水等警訊。若未能在黃金治療時間18小時內送醫治療，預後極差，許多貓咪最終得面臨安樂死的命運。

若發現貓咪疑似接觸百合，第一時間應立刻送往動物醫院，並盡可能帶上花朵的照片或樣本（密封於夾鏈袋中），以利獸醫判斷。若發現貓咪身上有花粉殘留，務必立即用大量清水沖洗乾淨，避免貓咪舔毛時吃進毒素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

通常在治療時，獸醫師會給予口服藥劑，讓毒素透過腸道排出，同時啟動靜脈輸液治療，爭取腎臟修復的時間。根據國外動保網站「No Lilies for Cats」指出，這就是為什麼貓咪家庭絕對不能有百合存在，在18小時內搶救，貓咪多半有機會康復，但若錯過時間就相當不樂觀。

▲▼貓咪,花卉,毒性,安全,警告,毛小孩,植物。（圖／pexels）

哪些百合「超級NG」？這些台灣也常見！
貓咪不能碰的百合包括：
復活節百合（Easter Lily）
萬壽百合（Day Lily）
虎百合（Tiger Lily）
葵百合（Stargazer Lily）

專家指出，這些百合皆屬「Lilium」與「Hemerocallis」兩大類，毒性驚人。然而，並不是所有名字裡有「百合」的植物都一樣毒，例如「和平百合（Peace Lily）」雖然也對貓咪有毒，但並不會造成急性腎衰竭，而是屬於輕微毒性，可能引發口腔刺激、流口水、嘔吐等症狀，不過仍需幫貓咪嚴格把關。

▲▼貓咪,花卉,毒性,安全,警告,毛小孩,植物。（圖／pexels）

還有哪些花不能碰？台灣常見危險花卉一次整理
除了百合，以下也是台灣常見、但對貓咪有毒的花卉，飼主們務必小心避開：

菊花（Chrysanthemum）：對貓來說為第一劇毒，即便食用極少量也可能引發中毒，造成心臟、肺部與腎臟損傷，嚴重可導致昏迷甚至死亡。
鬱金香（Tulip）：球莖含有生物鹼、皂苷與苯乙醇苷等毒素，誤食恐引發嘔吐、腹瀉、流涎、嗜睡與虛弱；大量攝入甚至可能造成呼吸困難、心律不整與神經系統異常。雖然葉片與花朵毒性較低，但也會引起腸胃不適。
蘆薈（Aloe Vera）：容易引起嘔吐、腹瀉、嗜睡。
仙客來／兔仔花（Cyclamen）：可能導致嘔吐、心律不整、癲癇發作。
吊鐘花（Foxglove）：會影響心臟，可能導致心律不整甚至死亡。
水仙（Narcissus）：整株有毒，特別是球莖，會導致嘔吐、腹瀉、癲癇。
鐵線蕨（Maidenhair Fern）：可能引發消化不良、肝腎損傷。
薰衣草（Lavender）：香氣會刺激貓咪的呼吸道，引發咳嗽、打噴嚏等過敏反應。
蘭花（Orchid）：部分品種的花粉會刺激貓咪的皮膚與呼吸道，造成瘙癢、咳嗽等症狀。

▲▼貓咪,花卉,毒性,安全,警告,毛小孩,植物。（圖／pexels）

送花前先問有沒有貓，毛孩安全最重要
不少人習慣在節日或慶生時送花，但如果對方家裡有貓咪，送花前請三思！上述常見的花卉，儘管香氣濃郁、花型高雅，但對貓來說卻是「致命陷阱」。想要守護毛孩的健康，愛花的毛拔麻只能忍住想用花卉點綴居家空間的衝動，走到戶外賞花解癮了！

關鍵字： 貓咪花卉毒性安全警告毛小孩植物

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

養兔不只可愛這麼簡單！專家揭飼主「9大責任」看完再決定也不遲

全球詐騙大亂鬥！WhatsApp、戀愛誘惑、AI變臉通通來「歐美民眾」也怕了

2025 ETtoday斥詐風雲論壇　聯手產官學全面升級防詐！總統領軍打造科技識詐新戰線

全球詐騙大亂鬥！WhatsApp、戀愛誘惑、AI變臉通通來「歐美民眾」也怕了

為什麼狗勾都交不到好朋友！專家點出原因：可能牠們天生就Ｉ？

想買新沙發、又怕被貓咪抓爆？貓行為專家「教你3招」改掉抓抓壞習慣！

連高級罐罐都嫌棄！貓狗挑食好崩潰「獸醫曝科學原因」讓家長恍然大悟！

一見到其他狗就爆氣？專家揭「6大可能原因」第3、4點讓人鼻酸

狗是狗、邊牧是邊牧「甘安餒」？專家打臉「用4招」測出毛孩的學霸力

多貓家庭宮鬥內幕曝光！誰當「貓老大」原來是靠排班制？

全台首創「貓道」！新北打造立體遊樂場　透明觀景窗看萌貓漫步

水族館鮣魚「翻肚耍廢」躺池底　遊客誤會死掉官方急解釋

主人早就搬走　女滑臉書發現「狗狗每天守在空屋」開車帶牠回家

美國比特犬「嗨玩泥水」快樂吐舌　進浴缸洗澡就一臉哀怨

貓咪「一舔到花粉」就掰掰！醫曝：有幾種花千萬別擺家裡

監視器拍到門口出現不速之客　男查看發現「2鱷魚按門鈴」嚇

牛頭梗散完步回家　自己「叼罐頭找媽」要加菜她超傻眼

哈士奇母女被送收容所「沒見到寶寶就慘叫」　手術也堅持不分開

皮包骨流浪狗沒被愛過　「頭塞人偶手中」想討摸惹心疼

臘腸幼犬戴「羞恥湯匙」防越獄　亂跑甩不掉1個小時才放棄

百貨拚永續推地球日優惠　步行千步、收集空瓶可換點數

男團成員記者會上脫口：有男朋友！曝「繆思是資深港星」全場靜默

批中央要旅遊業者「勸阻」台人赴陸　侯漢廷：收入由民進黨補嗎？

詹江村控遭暴力相向！國民黨團力挺提告　民進黨團4聲明反擊

林佳龍控預算刪凍致護照短缺　藍黨團：坐擁11.53億還不夠？

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

調查局辦罷免案應有取捨　不可便宜行事

宋祖兒消失1年半首露面！　被爆逃稅1.96億復出…網：說明她沒問題

綠營也力挺樋口飯糰！高市黨部願提供空間　作為臨時營業場所

大阪世博估吸引2800萬人次、創2.9兆日圓經濟效益　大屋根考慮長期保留

寵物動物熱門新聞

哈士奇母女進收容所　沒見寶寶就慘叫

花粉危機四伏！貓奴警戒：這些花千萬別碰

邊牧突狠咬薩摩耶　飼主悠悠走來

採買不到1小時　回家1顆狗頭黏腿

流浪狗沒被愛過　頭塞人偶手中討摸

男查看監視器　發現2隻鱷魚上門按門鈴

小臘腸戴湯匙　為防越獄甩不掉

比特犬嗨玩泥水　要洗澡滿臉哀怨

牛頭梗散步回家　叼罐頭要媽加菜

小貓皺眉玩耍　在認真卻一臉委屈

把吉娃娃照片AI擬人化　竟和老公撞臉

爬上神桌當風獅爺！浪貓帶4孩進屋熟悉環境

女滑臉書發現「狗狗守在空屋」　決定帶回家

邊牧全身放鬆！「L型」躺姐手上

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇母女進收容所　沒見寶寶就慘叫

花粉危機四伏！貓奴警戒：這些花千萬別碰

邊牧突狠咬薩摩耶　飼主悠悠走來

採買不到1小時　回家1顆狗頭黏腿

流浪狗沒被愛過　頭塞人偶手中討摸

男查看監視器　發現2隻鱷魚上門按門鈴

小臘腸戴湯匙　為防越獄甩不掉

比特犬嗨玩泥水　要洗澡滿臉哀怨

牛頭梗散步回家　叼罐頭要媽加菜

小貓皺眉玩耍　在認真卻一臉委屈

把吉娃娃照片AI擬人化　竟和老公撞臉

爬上神桌當風獅爺！浪貓帶4孩進屋熟悉環境

女滑臉書發現「狗狗守在空屋」　決定帶回家

邊牧全身放鬆！「L型」躺姐手上

松鼠爬上肩！　歸仁媽祖慈祥微笑

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面