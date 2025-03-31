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多貓家庭宮鬥內幕曝光！誰當「貓老大」原來是靠排班制？

▲▼貓咪,地盤爭奪,多貓家庭,生存守則,後宮,宮鬥,鏟屎官,毛小孩。（圖／Pexels）

▲多貓家庭經常有「一言不合就開打」的場景發生。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

多貓家庭一定很常出現這樣的場景，本來貓咪們和和氣氣，每天都會親親抱抱，某一天開始突然看彼此不順眼，整個狀態就像是「解除好友」。這時候鏟屎官就要注意了！這些情境不是貓咪情緒不穩，而是「地盤分配」出了問題！

▲▼貓咪,地盤爭奪,多貓家庭,生存守則,後宮,宮鬥,鏟屎官,毛小孩。（圖／Pexels）

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國際知名貓行為學家、《My Cat from Hell》節目主持人，也是《The Cat Whisperer》一書作者 Mieshelle Nagelschneider指出，其實在多貓家庭中，「沒有什麼『老大』（alpha cat）這回事」，貓咪之間的社會階層，完全是靠「誰在什麼時間用哪個資源地點」來排的，專業術語叫作「時空支配階層」（Spatio-temporal dominance hierarchy）。

簡單來說，今天早上9點A貓在廚房吃飯，牠就是該時段的「地頭貓」；中午12點換B貓來吃，牠就暫時變成這區老大。貓咪透過這樣「時間共享」的方式，建立彼此之間的秩序。

吃飯、喝水、上廁所都要「搶時段」？貓界也有排班制！
Mieshelle幽默比喻，「曾經是最好朋友的兩隻貓，在牠們兩歲生日那天，也可能會突然在『FB、IG上解除好友關係』。」——這可不是玩笑話，因為兩歲也正是貓咪開始建立地盤思維的關鍵期！

▲▼貓咪,地盤爭奪,多貓家庭,生存守則,後宮,宮鬥,鏟屎官,毛小孩。（圖／Pexels）

她提醒，如果家中資源點太集中、太少，例如五隻貓共用一碗水、一個廁所，那貓咪根本難以協調「誰該何時使用哪個空間」，久而久之就會出現欺負、排擠、甚至噴尿標記的行為。這些都不是在亂發脾氣，而是牠們用行動表示：「這區是我的，別搶！」

更嚴重的是，貓咪如果因爲地盤壓力導致喝水不足，還可能引發健康問題。波特蘭社區大學獸醫科技教授Brad Krohn博士就警告：「維持貓咪水分攝取對健康至關重要，輕微脫水就可能惡化下泌尿道疾病、泌尿道感染，甚至慢性腎衰竭。」

家中資源大改造！讓貓咪不再互相封鎖
到底要怎麼做才能讓多貓家庭好好相處、重修舊好？Mieshelle提供一份「多貓家庭生存守則」，讓鏟屎官們不再為了想當和平使者而操碎心。

食物區：請在家中不同地點餵食貓咪，不要讓牠們像員工開會那樣「一起吃便當」。貓咪是天生的獨立獵人，分開吃才有安全感。

水碗位置：有幾隻貓就設幾個水碗，還要分布在不同房間。不要全部擠在廚房，貓咪會當成單一地盤而搶破頭。

貓砂盆數量：最佳公式就是「一貓一盆再多加一盆」，例如四貓家庭要準備五盆砂盆，而且放在不同空間，不能全塞在一處。

▲▼貓咪,地盤爭奪,多貓家庭,生存守則,後宮,宮鬥,鏟屎官,毛小孩。（圖／Pexels）

休息與貓跳台空間：多設幾個貓床、貓樹，最好可以東南西北分布，讓每隻貓都有屬於自己的角落chill。

▲▼貓咪,地盤爭奪,多貓家庭,生存守則,後宮,宮鬥,鏟屎官,毛小孩。（圖／Pexels）

抓抓板與玩具：不要偷懶想著用一根逗貓棒就想哄兩隻貓，這根本就是逼牠們向彼此開戰！玩具也盡量多處擺放，模擬「獵物滿街跑」的感覺，才不會造成資源爭奪。

▲▼貓咪,地盤爭奪,多貓家庭,生存守則,後宮,宮鬥,鏟屎官,毛小孩。（圖／Pexels）

Mieshelle最後也提醒，就算是家貓也都還是會保有過去野生生物的本能，野外的食物、棲息點、水源都是分散的，鏟屎官們依此設計環境，才能有效率地大大減少地盤糾紛，家裡重回寧靜祥和，讓貓咪們「重新加入好友」也才指日可待！

關鍵字： 貓咪地盤爭奪多貓家庭生存守則後宮宮鬥鏟屎官毛小孩

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