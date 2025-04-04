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北市動物園棕熊「小喬」集氣成功！　腫瘤移除手術後逐漸恢復元氣

▲北市動物園棕熊「小喬」集氣成功！　腫瘤移除手術後逐漸恢復元氣。（圖／台北市立動物園官網）

▲小喬近期的腫瘤切除手術很成功，也逐漸恢復元氣，照片攝於2024年12月。（圖／台北市立動物園）

實習記者陳安榆／綜合報導

台北市立動物園的棕熊「小喬」近期鼠蹊部的乳腺處出現腫瘤轉移，並伴隨破裂的情形，園方當即安排切除手術後至今，小喬已經開始慢慢恢復元氣，活動力與食慾都在逐漸回升當中，保育員看到牠好轉也相當欣慰。

現年推估至少24歲的小喬，2006年時被馬戲團棄養而被政府查緝沒入後進園，一直以來都是深受遊客喜愛的動物好朋友，總是展現堅韌的生命力還有活潑的探索行為。然而在2023年3月的健康檢查中，獸醫師發現小喬罹患乳腺腫瘤，隨即安排外科手術予以摘除，術後恢復良好，也有持續安排定期追蹤。

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▲北市動物園棕熊「小喬」集氣成功！　腫瘤移除手術後逐漸恢復元氣。（圖／台北市立動物園官網）

▲2024年5月發現棕熊小喬肺部出現腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等情形，但日常表現如游泳、挖土、探索等行為均維持正常。（圖／台北市立動物園）

2024年5月，小喬的影像檢查顯示牠的肺部出現腫瘤轉移病灶以及胃壁增厚等情形，不過游泳、挖土、探索等行為均維持正常，由於牠開始邁入老齡且是比較挑食的個體，其食慾也常隨著季節變化，經保育員悉心照料，體力與食慾才可保持穩定。近期的腫瘤切除手術在3月24日進行，血液檢查結果未見明顯異常，但顯示肺部轉移病灶有惡化狀況，目前醫療團隊已成功將破裂腫塊摘除並完成縫合。

▲北市動物園棕熊「小喬」集氣成功！　腫瘤移除手術後逐漸恢復元氣。（圖／台北市立動物園官網）

▲棕熊小喬在2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都展現出堅韌的生命力與活潑的探索行為，成為許多遊客喜愛的動物朋友。（圖／台北市立動物園）

考量到腫瘤性質為惡性，且傷口範圍較大，園方在術後持續密切觀察小喬的恢復情形。透過醫療照養團隊積極協助，在為期一週的手術傷口復原期中，除了為牠止痛、治療，還採取各種方法刺激牠的食慾，如今牠的活動力與食慾已經開始逐漸回升。園方提供高蛋白質飲食、益生菌，提供多樣乾草環境，刺激牠的嗅覺，讓牠能夠進行自然的鋪床與打滾行為，期望能強化身心健康，促進術後的復原，盡快恢復往日的活力。

關鍵字： 棕熊腫瘤小喬台北市立動物園

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