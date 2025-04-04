機率不到1%！罕見大翅鯨出沒花蓮外海　幸運船長前年同日也目擊

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮黑潮外海驚喜發現大翅鯨！賞鯨業者3日駕船出海時，於下午2點45分注意到海面出現大水霧，隨即陸續看到2隻成年大翅鯨的背鰭出現在海面，由於大翅鯨在台灣東部海域相當罕見，據業者指出，能觀賞到大翅鯨的機率不到1%。

▲「鯨世界賞鯨」在3月時便觀察到一對母子鯨，及另兩隻成年大翅鯨。（圖／鯨世界賞鯨提供）

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「鯨世界賞鯨」在臉書發布大翅鯨影片，表示3日駕船出海時花蓮黑潮外海時，發現海面有象徵鯨豚出現的大水霧，驚喜看到2隻大翅鯨的蹤跡。不過業者也強調，為了不打擾鯨豚，保持安全距離300公尺以上，確保不會影響到大翅鯨的迴游行為。

▲「鯨世界賞鯨」在本月4日又看到2隻成年大翅鯨。（圖／鯨世界賞鯨提供）

業者表示，他們每年出海約800到1000次，平均只能看到大翅鯨1次，機率不到1%，除了今年3月有民眾通知在台東長濱外海發現大翅鯨，團隊前往探索後，發現2隻成年大翅鯨和一對母子大翅鯨外，他們上一次看到大翅鯨是在2023年，巧合的是，大翅鯨和今年一樣出現在4月3日。而大翅鯨的出現也引來賞鯨人潮，讓他們兩天的船班額滿，大家都想看看是否有機會一睹大翅鯨風采。

根據海洋保育署資料，大翅鯨又叫「駝背鯨」，原因為牠背鰭位在身體後3分之2處，形狀低矮且基部寬，隆起狀如駝背，外型辨識度高，下潛時會高舉尾鰭入水，尾鰭寬廣、通常有鋸齒狀後緣，中心點有明顯的向前凹刻，成年體長可長到14-17公尺，壽命可達50至77歲。

▲▼大翅鯨下潛時露出尾鰭的模樣。（圖／鯨世界賞鯨提供）