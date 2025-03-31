狗是狗、邊牧是邊牧「甘安餒」？專家打臉「用4招」測出毛孩的學霸力

▲網路有句俏皮說法——「狗是狗，邊牧是邊牧」，凸顯「邊牧」在一票毛拔麻心目中智商爆棚的印象，但真的是這樣嗎？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你家狗狗也這樣嗎？就算每年只去一次獸醫院，卻總是能在快到診所的時候突然一臉哀怨、開始發抖，彷彿知道「可怕的時刻」就要來了！牠們到底是怎麼記得的？難道牠們真的很聰明？

別懷疑，你的狗狗可能真的記憶力驚人！加拿大英屬哥倫比亞大學心理學教授，同時也是《The Intelligence of Dogs》一書作者的史丹利・柯倫（Stanley Coren）就教大家幾個簡單方法，在家就能測出狗狗的記憶力，讓你知道你家毛孩到底有多聰明！

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記憶力好壞，是狗狗聰不聰明的關鍵

多數人都很好奇自己的狗有多聰明。雖然狗的品種會影響智力，柯倫教授舉例，例如邊境牧羊犬普遍比鬥牛犬更聰明、好訓練，但每個品種內部的個體差異也很大，有些邊境牧羊犬可能反應遲鈍，而某些鬥牛犬卻可能聰明到可以讀大學！

他指出，「記憶力」是狗狗智力的一大關鍵，因為狗狗如果無法記得事情，那也就無法學習。尤其年紀漸長的狗狗，可能會出現類似人類的記憶力衰退，嚴重時甚至像阿茲海默症，專業名稱叫「犬類認知障礙症（Canine Cognitive Dysfunction）」。因此，平時就應該測一下毛孩的記憶力，未來才知道牠是否有退化的跡象。

狗狗記憶力測試總整理「4大測驗」一次看懂！

想知道你家狗狗是不是記憶力超群？試試這4項簡單測驗，在家就能進行！

測驗前請先確認以下幾件事：

受測試的狗狗至少要滿一歲。

狗狗必須在同一個環境中居住至少十週以上，否則環境記憶測試可能無效。

準備好碼錶或有秒針的手錶，最好有一位助手幫忙牽住狗。

【短期記憶測試】

目的：測試狗狗是否能短時間內記住事物的位置。

方法：讓狗看到你把食物放在房間角落→帶牠離開15秒→回來後放開牽繩看牠反應。

觀察點：是否能直接走向藏食物的角落，時間越短分數越高。

得分標準

直奔食物：5分

沿牆邊找：4分

亂找但45秒內找到了：3分

想找但找不到：2分

完全沒興趣：1分

【長期記憶測試】

目的：評估狗狗是否能記住一段時間前的資訊。

方法：食物藏在不同角落→將狗帶離房間5分鐘→再觀察牠是否記得正確位置。

觀察點：是否記得新的藏食物處，只要馬上修正也可以算分數。

得分標準

得分標準跟第一題差不多，但如果牠先跑去第一個角落，再立刻轉對的方向，也可以得分！

【環境記憶測試】

目的：測試狗狗對熟悉環境變化的敏銳度。

方法：趁狗不在時調整房間擺設（改變5項以上）→讓狗進入→觀察牠是否察覺。

觀察點：是否會在短時間內探索改變的家具或擺設。

得分標準

15秒內察覺並探索：5分

30秒內發現1處改變：4分

60秒內有動作：3分

感覺怪卻沒行動：2分

完全沒感覺：1分

【選擇記憶測試】

目的：評估狗狗能否記住正確選項。

方法：用三個一樣的杯子→讓狗看到你把食物放入中間那個杯子→放手觀察牠的選擇。

觀察點：是否能正確選中間杯子，還是需要反覆試探。

得分標準

一秒直衝中間：5分

先聞錯的但馬上修正：4分

三個都聞過後回到中間：3分

每個都亂聞亂找：2分

沒興趣或亂晃：1分

評分分析（滿分20分）

17～20分｜頂尖記憶力，天才型毛孩！

13～16分｜聰明又機靈，記憶力優秀！

9～12分｜一般正常水平，表現不錯！

6～8分｜稍低邊緣值，記憶力需觀察

≦5分｜記憶力偏弱，可作為未來參考指標

雖然測試狗狗記憶力本身就很有趣，但更重要的是，當牠健康時測出一個基準分數，日後就能評估是否出現記憶退化的情況。

不過毛拔麻要注意的是，記憶力好不只代表學習能力強，也代表牠會牢記那些不太好的經驗（例如過去欺負牠的人，或是拔麻晚了幾分鐘餵晚餐，肚子餓到超委屈），但這些事情對於記憶力差的狗狗來說，一轉眼就忘了或許也是一種幸福！