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貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？解碼「貓叫聲12個秘密」幫你成為首席翻譯官

▲▼貓奴,貓咪,毛小孩,喵星人溝通,貓叫聲,moderncat 。（圖／Pexels）

▲研究顯示，貓咪是僅次於鳥類、聲音變化最豐富的寵物動物！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

喵！你家的貓咪是在叫你，還是在抗議？很多貓奴都以為貓咪的叫聲沒有太多意義，但你知道嗎？貓咪其實一直在和你溝通，只是你沒有聽懂！研究顯示，貓咪是僅次於鳥類、聲音變化最豐富的寵物動物，除了大家熟知的「喵」和身體發出的「呼嚕嚕」，其實牠們還有多達12種常見聲音，每一種都有不同情緒與意圖，聽懂了，簡直就像是開了語言外掛！

《moderncat》最近就幫大家好好解碼這些貓咪語言，讓貓奴不只聽懂喵星人的心聲，還能秒變「貓語通」！

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1. 喵喵叫：不是你想的那麼簡單！
「喵～」是貓咪和人類溝通的專屬語言！野貓根本不太用這招，只有家貓才會這麼黏人。通常是要食物、撒嬌，或是想進房間。

但如果是「喵喵喵喵」連發，就有點像在說：「欸！我在說話你有在聽嗎？」而那種長長又哀怨的「喵～嗚～」可能是煩躁或不滿的表現。

▲▼貓奴,貓咪,毛小孩,喵星人溝通,貓叫聲,moderncat 。（圖／Pexels）

2. 高頻喵：貓咪的「緊急按鈕」
如果你聽到一聲超尖銳的「喵！」，請立刻放下手機，因為這種高頻叫聲，可能是貓咪受到驚嚇、疼痛或急著找你，也可能是牠對你說：「我現在！就要！玩！不然我崩潰！」

3. 呼嚕聲：開心還是壓力大？看表情就知道！
這個大家最熟的「呼嚕」通常是快樂時的招牌音效。不過有專家提醒，有時候貓咪焦慮時也會發出這聲音，判斷關鍵在肢體語言，如果耳朵往後、身體緊繃，就代表牠心裡可能不是滋味，負能量滿滿！

4. 啾啾聲、咕嚕聲、噘嘴小叫：牠在叫你看東西！
這些可愛的小聲音，是貓咪像媽媽叫小貓時發出的聲音。牠可能是說：「喂～快來看這個！」或者是，「我現在超開心的啦！」

▲▼貓奴,貓咪,毛小孩,喵星人溝通,貓叫聲,moderncat 。（圖／Pexels）

5. 磨牙聲：喵界的「氣到牙癢癢」
貓咪看到窗外的鳥卻無法撲上去時，就會發出「咯咯咯」的牙齒摩擦聲，簡直就像在說，「氣死我了！那隻鳥我一定抓給你看！」

6. 嘶嘶聲：這不是開玩笑，請保持距離！
像烤牛排發出「嘶～」的聲音，其實是貓咪警告你，「我現在不開心，別惹我！」有時候還會配合拱背、豎毛、瞪人眼、尾巴狂甩等動作，一整個火力全開，這個時候千萬別逗牠們！

7. 嚎叫聲：貓界的低氣壓警報
這種拉長又低沈的叫聲，代表牠在焦慮、不舒服或者遇到敵貓入侵。未結紮的貓咪也會用這招尋找伴侶，有時也會因為寂寞或無聊而「大開演唱會」。

如果家裡突然出現這種聲音，記得先檢查貓咪身體狀況，不過牠也有可能是想讓你知道，「這裡我罩的，你不要讓別的陌生貓咪靠近！」

▲▼貓奴,貓咪,毛小孩,喵星人溝通,貓叫聲,moderncat 。（圖／Pexels）

8. 哀鳴：母貓的召喚術？
「啊～嗚～啊～嗚～」這種像在唱民謠的聲音，是母貓在發情期呼喚公貓、是貓界的「自由戀愛進行曲」，不過聽到這樣的聲音，也是提醒貓拔麻趕快幫寶貝貓咪結紮的警鈴！

9. 尖叫聲：讓人心頭一震的淒厲叫聲
兩隻貓在打架時或交配結束後，常會出現這種令人頭皮發麻的尖叫聲，尤其母貓在交配時會因為生理構造感到疼痛而尖叫，如果不希望家裡的貓咪當上爸爸媽媽，請千萬要記得提早結紮。

10. 吼叫低吼：生氣的高頻版本
通常伴隨嘶嘶聲一起出現，這種聲音意味牠準備迎戰。臉部表情、尾巴動作，通通在發出「不要靠近」的訊號，這時候請放過貓咪，牠們現在只想自己靜靜。

11. 品種有差！話多話少看天生
有些貓天生話超多！像暹羅貓、孟加拉貓、日本短尾貓等亞洲品種，往往超級健談，而波斯貓、俄羅斯藍貓等則安靜優雅。但這也不是絕對，有時也會遇上「沉默的暹羅」或「吵翻天的波斯」。

▲▼貓奴,貓咪,毛小孩,喵星人溝通,貓叫聲,moderncat 。（圖／Pexels）

12. 學會「聽貓說話」，你們會更親密
當貓拔麻了解貓咪每一種聲音的意思，就能更準確掌握牠的情緒與需求。不論是餓了、生病了、撒嬌了、寂寞了還是生氣了，你都能第一時間回應牠，加深你們的親密感情！

了解貓咪的12種語言模式後，從此以後你不再只是貓奴，更是牠們的翻譯員、心理師、也是最懂牠們的家人。

關鍵字： 貓奴貓咪毛小孩喵星人溝通貓叫聲moderncat

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