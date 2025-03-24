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小狗勾來當家人了！一篇搞懂「養出天使狗5大密技」順利幫牠們社會化

▲▼小狗,幼犬,狗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小狗勾萌炸天！毛拔麻先冷靜，學好5招讓你從新手變資深狗奴才！（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

迎接一隻毛茸茸、眼神無辜的小狗勾進入家中，對許多毛拔麻來說是一件超幸福的事！但在享受被療癒的同時，別忘了這段萌萌噠的「黃金時期」，也是建立毛孩一生健康與好行為的關鍵時刻。到底要怎麼做，才能從一開始就打好乖巧基礎？外國網站《moderndog》以下整理出5大貼心實用的養犬撇步，讓新手毛拔麻也能安心起步，打造與毛孩一輩子的愛與信任！

【1】預防醫療不能少！疫苗、驅蟲、心絲蟲都要顧好
新手拔麻第一件事就是帶狗寶寶去看獸醫！別以為小小隻沒什麼事，其實牠們的免疫力在出生幾週後有可能會快速下降，因此需要一連串的疫苗來補上防護罩，包括預防致命疾病的「幼犬疫苗系列」。至於狂犬病疫苗，則可以依照地方政府規定施打。

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此外，小狗也特別容易感染寄生蟲，像是蛔蟲、跳蚤和壁蝨等。以國外來說，獸醫通常會建議在2、4、6、8週大時進行驅蟲，6個月大再補一次。心絲蟲的預防也絕對不能忘！建議提早跟獸醫討論，安排合適的預防方案。

【2】社會化訓練從小做起，但安全一定要擺在第一位
行為學家一致認為，從小讓狗狗以正向、溫和的方式接觸新事物，是幫助牠們適應世界的關鍵。但記得在疫苗沒打完之前，千萬別帶牠去狗公園或寵物店等「高風險區」。

不過還是有很多方法可以訓練社會化！包括安排和健康、打好疫苗的狗狗玩耍，也能帶牠去例如五金行、書店、戶外咖啡廳等不容易遇到其他狗狗的場所。帶上零食，請現場民眾餵牠吃，建立正面連結。記得過程要溫柔、不強迫，讓小狗一步步知道：「這世界其實超級友善！」

【3】獨處也要學，用如廁訓練一起進行！
小狗黏人是常態，但從小就要讓牠習慣「你不在也沒關係」。最推薦的方法是搭配如廁訓練使用大小適合的籠子或箱子（crate），或用隔板調整空間，讓牠不會太寬敞也不會不舒服。

每次上完廁所後就可以玩耍、訓練一下，再送回籠子午睡。這時給牠專屬的玩具或咬咬零食，並配上「午睡時間」等指令，建立「你離開＝有好康」的概念。就算牠一開始會哀嚎，也請記得不要理牠，時間一久自然就會習慣。

國外專家提供一個簡單公式供參考——「月齡＝可憋尿小時數」，比如3個月大，就能關籠約3小時，不建議整天都關！短時間內的關籠訓練不需放水，若是長時間外出，可以掛個小水桶或放冰塊慢慢融化補水。

【4】從小訂好規矩，別讓小狗當大爺
別以為「小狗就讓牠玩一下沒差」，錯！如果你不想要養到成犬還是跳沙發、咬家具，從現在起就別讓小狗勾養成這些壞習慣。界線一旦立好，以後才不會頭痛！

此外，針對很多狗拔麻最怕的「亂咬人」行為，其實小狗咬人是探索行為的一種，但必須讓牠知道「人不是可以咬的東西」。這時候的最佳做法是轉移注意力給咬咬玩具，再大大稱讚牠咬對東西；如果還是不聽，就中斷互動。讓牠知道：「咬玩具OK、咬人NO」，一旦忘記，玩樂時間就掰掰。

【5】找一堂幼犬課和技術好＋有耐心的美容師，讓毛孩從小美到大
幼犬課不只是學基本指令，更能幫助狗狗社會化、練習牽繩、練「四腳著地」不亂跳！有些獸醫院、寵物用品店甚至是社區中心都有開課，記得詢問獸醫推薦。

如果你家寶貝是需要定期美容的品種（像是貴賓、黃金貴賓、拉不拉多等），疫苗完成後就可以預約第一次美容了！從小讓牠習慣洗澡、修毛、剪指甲，未來才不會每次都上演「摔角現場」。尤其捲毛狗的毛一旦打結，很有可能會痛到爆，還不如一開始就養成好習慣，搭配居家美容練習，讓美容變成輕鬆小事。

毛孩的童年只有一次，請用心經營
看樣子，迎接小狗勾前真的有很多事要準備！其實，狗狗的「童年」比想像的短太多了！好好把握這段黃金訓練期，建立好的生活節奏與規矩，未來就能有一隻健康、穩定又有禮貌的狗寶貝相伴，一起享受幸福又長久的毛孩人生！

關鍵字： 毛孩狗勾養犬毛小孩毛拔麻疫苗驅蟲心絲蟲社會化

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