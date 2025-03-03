Baby Talk對狗狗超有用！研究證實：講話方式對了還有「意想不到的好處」

▲最新研究發現，所謂的「嬰兒語（Baby Talk）」不只對嬰兒的語言發展有幫助，連狗狗也特別喜歡！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你是不是很常對著毛小孩，用高亢拖長音的方式說，「哎唷，寶貝好可愛喔！」從今天開始，再也不怕被家人或朋友投以異樣眼光了，因為最新研究證實，這種所謂的「嬰兒語（Baby Talk）」，不僅有助於人類嬰兒的語言發展，狗狗也特別受用！

Baby Talk讓狗狗更有反應！

研究顯示，狗狗對高音調、帶有旋律感的聲音最有反應，科學界甚至有專門的術語，稱之為「對狗語言」（dog-directed speech）。這種說話方式讓狗狗更容易專注，並與主人建立更深的連結。簡單來說，如果你用平淡無奇的語調對牠說：「來這邊。」牠可能愛理不理，但如果你換成高音嬰兒語，「寶貝，來找馬麻！」牠可能就會立刻衝過來，尾巴搖得像直升機一樣。

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換句話說，對毛孩使用嬰兒語不只是「愛的表現」，還能提升牠們的注意力與互動意願，讓你們的關係更加親密！

挑選未來的服務犬？看眼神就知道！

如果你正在考慮培養一隻服務犬，那麼有個超關鍵的小技巧可以參考——看眼神！根據亞利桑那大學「亞利桑那犬類認知中心」的博士後研究員艾蜜莉·布雷（Emily Bray）指出，一隻小狗是否願意與人類進行並保持眼神交流，能預測牠是否能成為優秀的服務犬。

這個研究來自於她與非營利組織「犬類夥伴」（Canine Companions）長達十年的合作，該組織專門為身體或認知障礙的成人、兒童和退伍軍人免費提供服務犬。艾蜜莉·布雷也發現，那些會主動與人類建立眼神接觸的小狗，往往更能適應服務犬的訓練，並成為真正能幫助主人的夥伴。