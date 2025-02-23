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奴才整理放間「床改方位」　米克斯突然「不會睡覺」好委屈

▲豆漿發現家裡的床改方向，突然不會躺枕頭了。（影／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市4歲的米克斯犬「豆漿」每天都會上床和家人一起睡覺，這天飼主整理房間時改變床的方位，沒想到豆漿居然因此不會躺枕頭了。汪星人不論如何都找不到合適的狀態入睡，只能無辜地看著主人，後來飼主幫牠調整好枕頭後才滿意地睡著。

▲（圖／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲豆漿平常都要和家人一起上床睡覺。（圖／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

豆漿的個性超級內向，親狗不親人，非常的怕生及膽小，最喜歡吃肉肉和蛋黃。牠從小就和媽媽一起睡在床上，已經是不可改變的習慣，沒想到媽媽突然整理房間，讓牠超級哀怨彷彿渾身不對勁，眼神彷彿在說「我要怎麼睡啦！」，其實豆漿真的很愛家人，只是小表情常常超級委屈。

▲（圖／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆漿常常斜眼看人，表情超級委屈。（圖／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

豆漿自動上床躺好的影片最多觀看次數高達66萬次，近日找不到方位的搞笑影片則是有3.5萬的瀏覽數，網友紛紛在底下留言「表情充滿哀怨耶」、「找不到方位依舊很可愛耶」、「可以出每天蓋被被特輯嗎？」、「牠會流口水嗎？」、「我們家狗狗都不愛蓋被子，每次幫牠蓋都踢掉」，溫馴又乖巧的豆漿在Threads上擁有3.4萬的粉絲數。

▲（圖／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆漿性格很內向，遇到不熟的人會很怕生。（圖／網友@soy.__.milkk提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯可愛睡覺枕頭

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