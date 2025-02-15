黃金獵犬偶遇大樓放水「狂衝拉不住」　奴才鞋全濕好無奈

▲「芒果」超愛水，遇見水流就想玩。（圖／網友@hao7867提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

想玩的心攔都攔不住！新北市10歲的黃金獵犬「芒果（檨仔）」散步時偶遇大樓正在清洗水塔，放水的同時也慢慢的匯聚成一條「小溪」，對於愛玩水的芒果來說簡直是太幸福，即使被飼主拉著，牠仍急著向前衝且激動得嚶嚶叫，鞋子全濕的主人無奈道「該回家洗澡了」，感覺又好氣又好笑。

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▲ 芒果的個性超級親人，有自己獨特的一套撒嬌方式。（圖／網友@hao7867提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



芒果1個月會去游泳2次，偶爾也會去海邊追追浪，只要看到海浪或者是正在流動的水，就會變得非常興奮。牠到泳池發現其他狗狗都會「跳水」，自己卻學不會，害怕又想玩的芒果就會撒嬌要家人幫忙。這次剛好看到大樓噴出的「水柱」，可以說是超級激動，站在原地的飼主只能任由水流將鞋沖濕，並記錄下這搞笑的畫面。

▲愛玩的芒果是家中的開心果。（圖／網友@hao7867提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



芒果有獨特的撒嬌方式，總是喜歡瞪大眼睛坐在家人面前，一直盯著對方看，此外牠聽到煙火鞭炮，會緊張的先跑去咬娃娃然後躲起來。影片發佈後也引來不少網友留言，紛紛表示「都濕一半了，就乾脆去玩吧！」、「我家的也會」、「看起來快拉不住牠」，看來對芒果來說，水的魅力真的難以抵抗。