優雅鬼蝠魟「再活一次」　經歷380天重新「優游海科館」

▲雙吻前口蝠鱝，俗名鬼蝠魟（蝠鱝）標本耗時380天手工製作而成。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）



實習記者陳安榆／綜合報導

基隆市國立海洋科技博物館讓「鬼福魟」再活一次，經過380天手工製作，終於能展出呈現在民眾面前。鬼蝠魟是大洋型的雙吻前口蝠鱝(Manta birostris)，IUCN分類為瀕危(Endangered)，此次展出透過懸吊展示讓民眾近距離觀看，也能更了解相關知識。

為了呈現鬼蝠魟的栩栩如生的模樣，專業團隊從剝皮、柔劑處理、削皮作業、軟骨的清潔與處理、假體製作與修正、復皮作業、塗裝等等，透過複雜的手續讓鬼蝠魟再度復活，並懸吊展示於海科館的主題館5樓廊道上，以俯衝的姿態「游」向科學廳廊道的挑高玻璃帷幕學。

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▲巨大的鰭就像翅膀一樣，被稱為「海洋中最優雅的動物之一」。（圖／翻攝自臺灣魚類資料庫）



雙吻前口蝠鱝俗名鬼蝠魟（蝠鱝），世界自然保育聯盟(IUCN)紅皮書中列為瀕危。牠的身體扁平寬大，是世界上最大的魟魚，體長可達9公尺，體重更是可達到3頓的重量，牠的菱形體型在海中游動時，彷彿像是巨大的風箏，慵懶的飄逸，巨大的鰭就像翅膀一樣，能沿著洋流翱翔，也被稱為「海洋中最優雅的動物之一」，又或是「飛行魔毯」。

▲鬼蝠魟是世界上最大的魟魚。（圖／翻攝自臺灣魚類資料庫）