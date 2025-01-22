墨鏡柴犬坐機車被冷到「凍未條」　鼻涕快滴下也堅持要兜風

▲歐戀一天會出門兜風三次，近期實在太冷，被冷到「流鼻涕」啦！（影／網友@shiba_olian提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市4歲的柴犬「歐戀」超級喜歡出門兜風，近日冷空氣來襲，牠晚上搭機車出門被冷到「凍未條」，鼻涕掛在鼻子上，看起來隨時都會滴下來，但是再怎麼低溫也阻止不了想出門玩的心。

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▲可愛的歐戀最喜歡出門兜風、曬太陽。（圖／網友@shiba_olian提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



歐戀最喜歡曬太陽了，不管春夏秋冬都一樣，有時還會散步到一半突然趴下來，享受著陽光的滋潤，但同時也很怕冷，冬天坐機車時常常會打噴嚏，就算有穿衣服也還是難抵冷風的攻擊，有次飼主意外發現牠居然被冷到「流鼻涕」，覺得又心疼又好笑，回家都會馬上用吹風機的熱風幫牠取暖，避免感冒。

▲歐戀個性溫和愛撒嬌。（圖／網友@shiba_olian提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主分享，歐戀最喜歡吃地瓜口味的肉肉零食，不過有時卻可以為了玩球球而不想吃飯，歐戀超級愛撒嬌，看到家人回來都會用飛機耳熱烈迎接，而且每天都會出門兜風至少三次，坐車時還會戴上護目鏡，避免眼睛乾澀不舒服，只不過沒想到抵抗不住近期的低溫，流鼻涕的瞬間讓不少網友笑翻。

▲歐戀出門兜風的時候還會帶上保護眼睛的護目鏡，模樣超級帥氣。（影／網友@shiba_olian提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）