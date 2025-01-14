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橘貓舔手手奴才「幫配音」　牠秒生氣出拳：不准學人家！

 

▲陳Ｑ寶超專心在舔手手，沒想到主人居然學牠，害牠超級生氣。（影／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市橘貓「陳Q寶」剛滿3個月，這天牠趴在主人身上專心地舔手手梳毛，卻發現有一種「怪怪的聲音」，歪頭疑惑了一下後，原來是飼主在模仿牠舔舐的聲音。Q寶當機了一下後秒生氣，往飼主身上撲，呆萌的反應全被記錄。

▲米克斯橘貓「陳Ｑ寶」。（圖／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲陳Q寶發現主人在模仿牠舔毛的聲音，一秒氣噗噗。（圖／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Q寶是一隻個性超級溫馴的天使貓貓，平常最喜歡吃的食物是肉泥罐罐。每次只要牠開始理毛，飼主就會調皮地在旁邊幫忙「配音」，發出舔東西的口水聲，Q寶聽到後總會一臉不耐煩的生氣，接著撲向主人的臉。平常不生氣Q寶只有在這種時候才會不開心，也只能說只有飼主才最了解毛孩的雷點在哪。

▲米克斯橘貓「陳Ｑ寶」。（圖／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Q寶擁有超可愛的大眼睛。（圖／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片在Threads上發佈後引來不少網友回應，紛紛留言「人家在吃繳交，你在喊燒XDDD」、「我在專心洗臉，你在配什麼音」、「貓貓對聲音很敏感，會好奇這是啥聲音」、「再吵就咬你」，貼文觀看數高達6000次，陳Q寶天使般的外表也收穫一大票粉絲。

▲米克斯橘貓「陳Ｑ寶」。（圖／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天使般的外表加上好脾氣，讓牠收編不少粉絲。（圖／網友＠double_qq2024提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 橘貓米克斯陳Q寶喵星人

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