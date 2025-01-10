臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾合力解救成功

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臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾熱心合力解救成功

▲臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾熱心合力解救成功。（圖／網友@jack1971chung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱。（圖／網友@jack1971chung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

4日早晨約莫九點鐘時，有民眾前往位於宜蘭縣及臺中市交界處登山健行，發現了一隻保育類「臺灣野山羊」受困，其左腳遭到金屬製套索陷阱捆住，也就是俗稱的「山豬吊」。熱心民眾一人用布先蓋住山羊的頭，再伺機抓住其動角，其他人則負責解開套索。該區獵具並未經過申請，相關單位已經介入調查。

根據發現的民眾回憶，由於當下看見時附近沒有訊號，所以第一時間沒有辦法通報，不過眾人合力將山羊解救，發現其沒有受傷後便讓牠回歸山林。農業部林業及自然保育署宜蘭分署與臺中分署已介入，宜蘭分署自然保育科科長劉啟斌表示，該區獵具皆為違規放置，因為通報時間與發生時間有落差，所以尚在進行相關調查。

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▲登山民眾熱心合力解救成功。（圖／網友@jack1971chung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

劉科長提到，兩分署今（10）日早晨已經到該區進行清查，進行聯合清理。經了解，該山羊在放生的當下並無受傷，因此不必特別抓回工作站進行救助。由於此次放置者未經申請，已違反《野生動物保育法》第21條，再者因導致保育類動物受困，造成發生了獵捕的動作，則違反第18條，可能處以6個月以上5年以下有期徒刑，併科罰金20萬元以上100萬元以下。

▲改良式獵具。（圖／農業部林業與自然保育署官網）

▲改良式獵具套索踏板規格直徑小於12公分，且踏板可設定壓力值，可防範黑熊踏入。（圖／農業部林業與自然保育署官網）

劉科長指出，民眾如有使用獵具之需求，應先行前往登記申請，再進行受害防制或狩獵活動。由於舊式獵具會進行無差別的攻擊，經常導致臺灣黑熊的傷亡，其誤觸後的解救成本非常高，呼籲大家可以前往林業保育署各工作站進行更換或領取「改良式獵具」，針對特定動物抓捕。

▲改良式獵具。（圖／農業部林業與自然保育署官網）

▲臺灣黑熊觸發改良式獵具，雖受到驚嚇但未因此受困。（圖／農業部林業與自然保育署官網）

民眾登山如有遇到相關野生動物受困，也可通報1999服務專線或0800-000-930林業保育署24小時專線，聯絡政府人員，由專業人士前往救助，也能保護自身安全。

關鍵字： 臺灣野山羊保育類動物山豬吊套索改良式獵具野生動物保育法

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