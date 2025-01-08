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傘蜥蜴突「開傘威嚇」　追著對媽褲子生氣：我不喜歡這件

▲雷哈哈追著媽媽跑。（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

我不滿意你的穿搭！台中市西屯區4歲傘蜥蜴「雷哈哈」在客廳放風，似乎對飼主的褲子不滿意，居然打開傘狀薄膜，開啟威嚇模式追著主人跑。

▲（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲當覺得周遭環境對自己有威脅時就會撐開薄膜。（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，雷哈哈最喜歡爬高高曬太陽，靜靜的發呆，取名的靈感來自於知名歌手蕾哈娜(Rihanna)的歌《Umbrella》，主食都吃杜比亞蟑螂、蟋蟀和大麥蟲，是一隻相當佛系的寵物。牠的活動範圍幾乎都是在玻璃飼養箱內，只有在餵食或曬日光浴的時間才會不受限制，不過通常就算將箱門打開，雷哈哈也不會輕易出來。

▲（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時的「傘」是收起來的。（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主分享，爬蟲類型的動物比較偏向「觀賞類」，家人在非必要時也不會去打擾，不然傘蜥蜴的個性非常神經質，很容易感到緊張，就會出現拒食的情形。她也提到，或許很多人遇到爬蟲寵物會有些害怕，但她本身很熱愛動物，好奇心驅使下逐漸開發對其的認識，也讓許多人了解爬蟲動物可愛的一面。

  

▲雷哈哈的進食過程。（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

傘蜥蜴又稱褶傘蜥，其頸部像傘的部份其實是皮褶，皮褶上的紅橘色斑點是類胡蘿蔔素，當遇到天敵或競爭對手時，會撐開皮褶，讓自己看起來變大，達到威嚇敵人的效果。

▲（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲佛系的雷哈哈通常都在玻璃飼養箱內耍廢。（圖／網友@enidwinnie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中特雷哈哈對褲子表達不滿，引起不少網友討論，紛紛留言「肚子餓了」、「妳的拖鞋或褲子讓他牠感到被威脅」、「不好養，要碰運氣」、「看到開傘就想到侏羅紀」、「怎麼有點可愛」、「這麼難照顧，還養得這麼大隻，一定很有耐心」，不論是哪種物種的寵物，都要用愛與耐心去照顧，才能一起幸福生活。

關鍵字： 傘蜥蜴褶傘蜥爬蟲威嚇可愛放風曬太陽雷哈哈

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