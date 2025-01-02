大安森林公園草地發現「捕獸鋏」　松鼠遭夾頸身亡

實習記者陳安榆／綜合報導

有飼主帶毛孩至台北市大安森林公園散步，竟發現大樹下發現松鼠被捕獸鋏夾死，他趕緊報警並連繫動保處，也將照片放上Threads，提醒民眾小心。

▲圖中圈內為綠色捕獸鋏。（圖／翻攝自Threads／@tung_chia）



這名飼主1日帶著毛孩到大安森林公園散步，意外發現在草地區大樹下躺著一隻死亡的松鼠，走近一看發覺是遭「捕獸鋏」夾住脖子身亡。他擔心有其他人或動物受害，於是趕緊打電話報警，並通知動保處，目前警察單位正在調監視器，而動保處也將松鼠帶回，不過這名飼主也說，「動保處告知松鼠屬於野生動物保護法的管轄範圍，所以不像一般動物保護法有刑責，抓到人的話，就是6到30萬元的行政罰款。」

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▲大安森林公園是許多民眾的遛狗、遛小孩、野餐的休閒去處。（圖／資料照片）



農業部指出，現行《野生動物保育法》及《動物保護法》均禁止使用捕獸鋏。台北市政府工務局公園處大安森林公園管理室向《ETtoday寵物雲》表示，接獲通報時立刻將該區附近的落葉吹開整理，已確認沒有其他的捕獸鋏存在，並指出動保處與瑞安街派出所1日、2日均有來了解，不過由於事發地點並沒有監視系統，仍需持續調閱公園出入口之監視錄影畫面了解情況。

▲大安森林公園總是能看到許多毛孩散步、享受草皮。（圖／資料照片）