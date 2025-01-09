乳牛貓排隊乖等奴才泡澡　自覺走進浴缸「下一個換我享受」

▲卷卷超愛泡澡。（圖／網友@soul941945提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市有一隻1歲7個月的乳牛貓「蛋卷」，也可以叫牠「卷卷」，最喜歡做的事情就是玩水。每當主人在浴室洗澡時，卷卷都一定要吵著進來，坐在馬桶蓋上，乖乖排隊等待奴才洗完。接著再自己走進浴缸裡面「泡澡」，沒有讓牠進來的話就會在外面哀嚎到不行，有別於貓貓怕水的習性真是讓飼主哭笑不得。

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▲卷卷自帶「白手套跟白襪襪」。（圖／網友@soul941945提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



蛋卷平常的個性很愛玩，尤其是喜歡在魚缸裡面撈魚，可愛的個性是家中的開心果。最喜歡吃的食物是蝦子還有牛肉，不過也是有點小挑食，只吃當天煮的，隔餐就不吃了。偶爾撒撒嬌，但是非常愛講話，像是不讓牠進浴室就會在門外碎碎唸好久，執著於泡湯的心也讓飼主感到非常不可思議，直呼「我到底是養魚還是養貓？」，驚訝於卷卷居然愛泡澡。

影片在Threads上發佈後也引來不少網友留言，紛紛表示「手套跟襪襪沒有先脫下來」、「愛玩水的貓真的很少」、「我家是看到水就飛走」、「我家的貓咪洗澡跟世界末日一樣」，可愛的蛋卷還會在旁邊排隊等待，監督飼主，深怕自己洗不到。