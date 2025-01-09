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「邪惡喵星人」愛玩躲貓貓　藏沙發底等媽下班爬到一半「頭卡住」

▲「邪惡喵星人」愛玩躲貓貓　藏沙發底等媽下班爬到一半「頭卡住」。（圖／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲血糕小時候超愛躲進沙發底下，和媽媽玩「躲貓貓」。（圖／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市有隻2歲6個月的米克斯貓貓「邪惡老血糕」，家人通常都叫牠小名「血糕」，最喜歡湊熱鬧。小時候的牠都會躲進沙發底下藏起來，媽媽回家時常常找不到牠的蹤影，仔細搜索後才發現血糕在玩「躲貓貓」，不理牠一陣子就會自己出來，調皮的牠爬出來時還會有點卡住，超會鑽洞讓飼主又哭又笑。

▲「邪惡喵星人」愛玩躲貓貓　藏沙發底等媽下班爬到一半「頭卡住」。（圖／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲血糕總是一臉「邪惡」。（圖／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

血糕常常擺出一種邪惡的表情，張大嘴巴露出尖牙的樣子彷彿在說「我要毀滅世界！」，最喜歡吃肉泥。血糕和媽媽第一次相遇是在地下室，飼主在廣州出差時偶然發現了正在流浪的牠，深思熟慮後花了很多時間處理程序，和準備前置作業，千里迢迢地終於把血糕帶回台灣一起生活，現在的貓貓已經變得活潑愛黏人，不像小時候愛鑽進黑黑暗暗的地方躲著。

▲「邪惡喵星人」愛玩躲貓貓　藏沙發底等媽下班爬到一半「頭卡住」。（圖／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的血糕是媽媽在廣州出差時，在住處的地下室發現的。（圖／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主@michellefan____經常在Threads上分享有關毛孩的日常，這次發佈影片後也引起不少網友留言，紛紛表示「這個年紀的小孩最好玩了，要好好把握，等長大後，就要看個性了！」、「謝謝你的照顧，可以送來我家了」、「筋好軟Q」、「為什麼貓咪都很喜歡去沙發底下撸灰塵」，搞笑的畫面惹人憐愛。

▲ 血糕小時候愛鑽洞，爬出來還會有點卡卡的。（影／網友@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 血糕廣州可愛地下室躲貓貓親人米克斯貓咪

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