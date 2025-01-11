浪浪喵星人被收編超調皮　自開旋轉桶蓋「埋頭狂吃飼料」

▲小花自己打開飼料桶，一套動作下來行雲流水。（圖／網友@ching_157cm提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

沒有什麼難的倒我！桃園市有一隻快四歲的米克斯貓咪「小花」，是一隻被收編的浪浪。這天牠開啟愛吃的雷達，開始研究該如何吃到食物，於是對著牠的飼料桶下手，沒想到牠將手放上旋轉蓋，快速且用力的撥弄，蓋子就這樣輕易的被牠打開。得逞後的小花把頭塞進桶內大快朵頤，超扯反應讓飼主又哭又笑。

▲小花把手放在旋轉蓋上，用力撥弄，試圖開啟蓋子。（圖／網友@ching_157cm提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小花平常最喜歡做的事情就是吃東西跟講話，什麼都愛吃，三不五時就要吵著討食。牠還會開衣櫃、抽屜跟房門，飼主第一次發現牠居然會開飼料桶時直呼「我傻眼！」，後來改變藏儲方式，購買了自動餵食機，定時定量投放，再把裝飼料的桶子關在廚房，讓小花沒機會接觸。

▲小花成功把飼料桶旋轉蓋打開，埋頭狂吃。（圖／網友@ching_157cm提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主提到，當時是先和小花的媽媽「小白菊」在住處附近相遇，想先帶牠去做絕育，沒想到在培養建立信任的過程中母貓意外懷孕，怕會驚嚇到貓咪，於是收編的事只能姑且暫停。小白菊順利生產後，有天幼貓意外掉進牆縫，靠著鄰居們的努力加以施救，飼主才有機會順利收養貓貓一家，並帶往相關機關結紮，也將其餘一隻幼貓送養。

▲小花（左）和媽媽小白菊（右），是被收養的浪浪。（圖／網友@ching_157cm提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



農業部動物保護資訊網中資料顯示，目前各地皆有許多等待認養的毛孩，可透過相關網頁了解更多資訊。呼籲民眾應自我檢測，仔細思考是否適合飼養動物，給無家可歸的浪浪一個溫暖的家，並完成寵物登記，若真的無法繼續為牠們提供良好的照顧，也請透過相關正確管道諮詢，切勿隨意棄養，避免因為一時的新鮮感而傷害毛孩幼小的心靈。

▲目前小花和小白菊皆過上幸福的生活。（圖／網友@ching_157cm提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）