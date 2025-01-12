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高壯叔叔喊「過來」臘腸狗自動翻肚　媽笑：只對他這樣

 
▲面對叔叔呼喚，Toby馬上就跑過去示好。（影／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市2歲的白色臘腸狗「Toby」超級黏人愛撒嬌，這天牠聽到高高壯壯的叔叔在呼喚自己，馬上加速快走到對方面前，接著一個翻身敞開肚肚討摸摸，先自動「屈服」，就像是在說「我可愛嗎？不能欺負我唷！」，試圖靠賣萌來取得芳心，搞笑行徑讓飼主直呼「太誇張了」。

▲（圖／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲自動翻肚討拍中。（圖／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Toby平常最喜歡吃阿嬤煮的肉肉，還有睡覺，通常都要靠著零食誘惑牠，看到凍乾或是肉乾才能做指令。影片中牠被叔叔叫過去，立馬翻肚討好的模樣讓媽媽超無奈，直言「擔心有一天會被人拐走」，飼主也提到，Toby並不是看到任何人都這樣，只有遇到這個叔叔才會這樣，應該是有種主動屈服的心態，因為叔叔體格壯碩讓Toby自動屈服。

▲（圖／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲撒嬌成功超級開心。（圖／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有趣的一幕被記錄下來，網友紛紛留言「太親人了！」、「牠一定很喜歡人類」、「代表爸爸媽媽給牠很多愛」、「好可愛」、「讓人融化」，相信只要看到自動翻開肚皮的小狗狗任誰都忍不住。

▲（圖／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Toby平常最喜歡吃肉肉。（圖／網友@_debbie.90提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 臘腸狗示好自動翻肚屈服.討好搞笑撒嬌可愛Toby

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