米克斯神操作「開家門遛狗」　搬新家打不開紗窗超委屈

▲汪星人「烤肉飯」才剛回家又想出門玩，開不了紗窗還一臉哀怨。（影／網友@ooo__lisa__ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

花蓮縣1歲的調皮米克斯狗狗「烤肉飯」最喜歡做的事情就是「自己遛自己」，牠居然會自開玻璃大門，甚至把家中其他狗狗都放出去院子裡散步，於是家人在院子外加裝鐵門避免跑出去。這天門外紗窗被關起來導致烤肉飯開門失敗，牠一臉哀怨的表情讓眾人笑翻。

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▲烤肉飯發現自己不會開紗窗，表情超級委屈。（圖／網友@ooo__lisa__ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



每當烤肉飯站上門旁的沙發時，就代表牠又想出去玩了，家人發現牠會開門之後直呼「OMG！也太聰明了吧！」，有次飼主外出到附近處理事情，就順手將鐵門靠上，沒想到回程居然在路上遇到自家狗狗，原來是烤肉飯將大家都放出來，幸好剛出門就被逮到，且當時為半夜，門前也是小路沒有車子。

▲趴站在沙發上就是想出門玩了。（圖／網友@ooo__lisa__ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



烤肉飯是在水溝旁被撿到後收編的狗狗，是家中毛孩裡頭年紀最小的，同時也是最皮代表。飼主提到，此後不管是誰來家裡，都知道要將最外面的鐵門鎖好。家人為了讓狗狗們能自由奔跑，特地搬到有庭院的新家，這次烤肉飯開不了紗窗的無辜表情，讓家人哭笑不得地說「怎麼能夠那麼委屈」。

▲烤肉飯求情無果，只好哀怨地看著媽媽。（圖／網友@ooo__lisa__ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）