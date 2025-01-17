福岡海洋世界17歲海獺Lilo離世　全日本水族館剩2隻海獺

▲17歲高齡海獺「Lilo」於4日早晨離世。（圖／翻攝自海中道海洋世界マリンワールド海の中道官網）



實習記者陳安榆／綜合報導

日本福岡縣海中道海洋世界17歲海獺「Lilo」近日離世的消息，牠是日本唯一一隻培育的雄性海獺，也被稱為「酷叔叔」，隨著牠的離去，目前全日本水族館僅剩下2隻海獺。Lilo的展示場隨著牠的離去也關閉了，且該館將不再飼養海獺，不少遊客紛紛前往悼念，獻上花朵感謝水族館一直以來對牠的照顧。

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▲隨著Lilo的離開，日本水族館目前僅存2隻海獺。（圖／翻攝自海中道海洋世界マリンワールド海の中道／官網）



海中道海洋世界在官網發佈消息，海獺「Lilo」4日上午離世，享年17歲。近年來，由於圈養海獺的數量逐漸減少，所以僅存的Lilo是遊客們來水族館關注的重心之一，牠在雄性水獺內算是非常高齡，所以最近該館也十分注重牠的健康，幸運的是Lilo是在睡夢中離開，沒有承受過多的痛苦。

▲Lilo去年的生日禮物，是不同種類的貝類拼盤。（圖／翻攝自海中道海洋世界マリンワールド海の中道／官網）



去年3月水族館為Lilo舉辦了17歲的生日派對，送給牠用許多不同貝類製作而成的「冰糕拼盤」，也迎來不少遊客朝聖，一同共襄盛舉。水族館也為牠拍攝寫真，並當作周邊商品販賣。官網中指出，Lilo為其最後一隻培育的海獺，由於牠的離去，館方也停止從1989年以來的展出，館方感謝所有喜愛Lilo的大家，而民眾贈送的花圈將會擺置至今年4月。

目前全日本水族館中飼養的海獺，僅剩鳥羽水族館的Kira和Mei。