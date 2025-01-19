喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

▲罵丸的「白襪」一高一低，表情看起來很不耐煩。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台南市2歲白底虎斑米克斯「罵丸」是被收編回家的浪浪，這天爸爸在和牠說話，牠很認真的立正仔細聆聽，但表情看起來超級不耐煩，網友注意到牠一高一低的白襪，笑說像是被老師勸導服裝儀容的學生。

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▲罵丸很認真的併攏腳腳，仔細聆聽爸爸說話。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



罵丸自帶「半甲」花色看起來氣勢很足，但牠平日裡卻是超級好寶寶，飼主從來沒看過牠對人哈氣，而且還很愛講話、喜歡撒嬌、湊熱鬧，也不會搶食，超級喜歡吃罐頭的牠卻不愛吃肉泥。飼主表示，每次跟罵丸說話，愛貓都會擺出這種呆呆的表情，雖然一臉疑惑卻還是會雙腳併攏認真地看著家人。

▲罵丸收編前在窗外的樣子。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主提到，罵丸是一隻自來貓，約莫在1年前左右開始在家附近的社區花園徘徊，每次都會隔著家中的玻璃和自家的母貓隔空相望，像在進行某種交流。不過收編的過程十分不容易，直到半年前罵丸才開始逐漸放下心防，從剛開始的戒備不親人，到現在能夠主動和家人貼貼，正式展開家貓的生活。

▲罵丸回家後超級適應環境，也變得很親人。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不到一個月的時間，罵丸已經可以非常適應家貓的行為模式，也從未出現過反應過激的情形，融入得超級好。牠跟爸爸的感情最好，不過面對爸爸的「說教攻擊」，還是會露出一副「好煩呀！」的表情，從罵丸的體型來看，可見平常待遇一定非常好，就連獸醫師也說牠是健康寶寶，目前也擁有了幸福的生活。