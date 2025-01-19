ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

▲（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罵丸的「白襪」一高一低，表情看起來很不耐煩。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台南市2歲白底虎斑米克斯「罵丸」是被收編回家的浪浪，這天爸爸在和牠說話，牠很認真的立正仔細聆聽，但表情看起來超級不耐煩，網友注意到牠一高一低的白襪，笑說像是被老師勸導服裝儀容的學生。

▲（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲罵丸很認真的併攏腳腳，仔細聆聽爸爸說話。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

罵丸自帶「半甲」花色看起來氣勢很足，但牠平日裡卻是超級好寶寶，飼主從來沒看過牠對人哈氣，而且還很愛講話、喜歡撒嬌、湊熱鬧，也不會搶食，超級喜歡吃罐頭的牠卻不愛吃肉泥。飼主表示，每次跟罵丸說話，愛貓都會擺出這種呆呆的表情，雖然一臉疑惑卻還是會雙腳併攏認真地看著家人。

▲（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罵丸收編前在窗外的樣子。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主提到，罵丸是一隻自來貓，約莫在1年前左右開始在家附近的社區花園徘徊，每次都會隔著家中的玻璃和自家的母貓隔空相望，像在進行某種交流。不過收編的過程十分不容易，直到半年前罵丸才開始逐漸放下心防，從剛開始的戒備不親人，到現在能夠主動和家人貼貼，正式展開家貓的生活。

▲（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罵丸回家後超級適應環境，也變得很親人。（圖／網友@ba11_ooo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不到一個月的時間，罵丸已經可以非常適應家貓的行為模式，也從未出現過反應過激的情形，融入得超級好。牠跟爸爸的感情最好，不過面對爸爸的「說教攻擊」，還是會露出一副「好煩呀！」的表情，從罵丸的體型來看，可見平常待遇一定非常好，就連獸醫師也說牠是健康寶寶，目前也擁有了幸福的生活。

關鍵字： 浪浪流浪貓可愛罰站不耐煩收編小白襪罵丸

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾合力解救成功

乳牛貓排隊乖等奴才泡澡　自覺走進浴缸「下一個換我享受」

「邪惡喵星人」愛玩躲貓貓　藏沙發底等媽下班爬到一半「頭卡住」

浪浪喵星人被收編超調皮　自開旋轉桶蓋「埋頭狂吃飼料」

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

女離家查看監視器　發現調皮狗「1表現超反常」心碎：牠一直在等

胖歐告去鄰居家聽到「好朋狗不在」　堅持親自進屋確認才回家

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

主人愛貓無極限！牙齒「矯正1顆16萬」　醫藥費付錢不手軟

喵星人被爸唸太久一臉不耐煩　自帶高低白襪立正：要講多久？

健康一體·國際連結：2025亞洲動物臨床醫學論壇隆重登場

黑貓「全身戴滿蝴蝶結」一臉淡定　超寵人類妹妹認命陪玩

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

手機跳出「寶寶哭了」　她看監視器見博美「緊張身影」好感動

善心女發現受傷帝王斑蝶　用羽毛自製「義翅」助牠重返天空

侏儒河馬生力軍「湯包」加入！　初到外場「進水池開心游泳」

胖三花發現鏟屎官去霧眉　眼睛瞪大變「傻眼貓咪」：你是誰？

破解全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵！漢來給答案

六月挺過婚變健康亮燈：腫到不成人樣！　「同框李易」夫妻近況曝

婁峻碩、焦凡凡結婚不到1個月　邱鋒澤不忍了揭內幕：這個仇我會報！

對中美關係未來「謹慎樂觀」　美學者：必須找到防止兩軍開戰方法

沒停火！以軍狂轟加薩至少10死25傷　哈瑪斯緊急提交人質名單

自稱有大陸身分證！詹江村堅拒說明　移民署：再發函要求具體回應

預算遭凍結30億、刪減1.13億　警政署：不利治安維護

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸：事務官很賤？

快訊／3縣市低溫特報！急凍跌破10度　冷到明天

賴芊合重現「踮腳親劉至翰」最萌身高差之吻　爽喊：許願成真

寵物動物熱門新聞

米克斯貓「被指就炸毛」變松鼠

女查看監視器　發現調皮狗反常模樣心碎

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

胖貓看奴才的新霧眉　表情超傻眼

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

黑貓當保母「戴滿蝴蝶結」陪妹玩

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

貓店長疑遭竊　失蹤2周洗香香回家

善心女發現受傷蝴蝶　做義翅助牠飛

2警圍在冷藏櫃前　突然拖出一隻活郊狼

寶寶哭了！監視器見博美暖心舉動

寵物蛇求助案達150件「懂牠再養牠」

讀者迴響

熱門新聞

米克斯貓「被指就炸毛」變松鼠

女查看監視器　發現調皮狗反常模樣心碎

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

胖貓看奴才的新霧眉　表情超傻眼

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

黑貓當保母「戴滿蝴蝶結」陪妹玩

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

貓店長疑遭竊　失蹤2周洗香香回家

善心女發現受傷蝴蝶　做義翅助牠飛

2警圍在冷藏櫃前　突然拖出一隻活郊狼

寶寶哭了！監視器見博美暖心舉動

寵物蛇求助案達150件「懂牠再養牠」

侏儒河馬「湯包」加入　水池樂優游

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面