米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市1歲4個月的米克斯貓Pickle平常非常溫馴，唯一的雷點就是「不能指牠」，否則就會生氣得馬上「炸毛」，配上深色的毛色就像是一隻松鼠一樣。不管是誰做這個動作，Pickle都一樣會不開心，屢試不爽，搞笑的瞬間都被記錄下來。

▲Pickle唯一的雷點就是「不能指牠」。（圖／網友@jeannnie915提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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飼主表示，當初在路邊遇到約10天大的Pickle，後來便收編回家，「因為喜歡科幻動畫《Rick and Morty》裡面有關酸黃瓜(Pickle)的一集，才幫牠取做這個名字。」Pickle平時最喜歡吃罐罐和肉泥，是一隻行事風格很搞笑的貓貓，也很喜歡撒嬌。飼主提到，身旁的朋友都知道Pickle生氣時毛會豎起來，有次來家中玩隨意指了指逗弄，沒想到一指就炸毛。

▲Pickle平常是一隻愛撒嬌的黏人小貓。（圖／網友@jeannnie915提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Pickle的反應讓家人都覺得很好笑，無聊的時候都會和牠玩一下，生氣的牠會斜斜的走路，接著想要「狩獵」主人。貼文分享後觀看次數高達3.9萬次瀏覽，網友紛紛留言「怎麼有那麼可愛的松鼠」、「下次要試試看」、「眼神看起來很叛逆」、「眼線拉好長」、「超級可愛」，特別的畫面笑翻一票人。