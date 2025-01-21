挑食米克斯地震完「嗑光整鍋飯」　奴才看傻：牠以為是最後一餐？

記者陳安榆、李依融／採訪報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震，屏東3歲米克斯「咪咪」一震完突然回頭狂嗑飯，事實上挑食的咪咪已經拒食好多天了，奴才看到這個景象驚喜又傻眼地說「牠是不是當作最後一餐？」。

飼主接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，咪咪非常挑食，平常會煮馬鈴薯、紅蘿蔔、地瓜拌飯，而聰明的咪咪要是沒有肉肉就不吃飯，等著奴才們心軟加料，「但我們也不會每次都慣著，有時候放著，牠餓太久就會乖乖吃。」

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▲咪咪一震完突然把整鍋飯飯吃完。（圖／飼主s_ge_ir9496提供）

這幾天咪咪又開始挑食，完全不願意碰一口食物，但地震一搖完，牠竟然把整鍋飯吃完、水也喝得精光，讓奴才看傻眼，一來看到咪咪終於吃飯鬆了一口氣，二來不禁覺得「牠是不是當作最後一餐？」。

飼主說，咪咪之前也遇過地震，當時地震開始搖咪咪便一直叫，但停止後牠就去睡覺了，「這次牠也是一直叫，然後在家裡衝來衝去，最後來我們身邊躲。」後來奴才拿出肉乾安撫，然後抱著咪咪一起上樓睡覺。

▲咪咪地震後有些驚慌，奴才抱牠上床安撫睡覺。（圖／飼主s_ge_ir9496提供）

網友看到咪咪狂嗑飯的影片也覺得有點搞笑，「牠剛剛可能有狗生跑馬燈跑過」、「劫後餘生突然想到要珍惜食物」、「小狗馬上理解什麼叫財產不花變遺產」。至於咪咪震後狂嗑飯的影片爆紅，奴才笑說「我也是嚇到」，希望之後咪咪能乖乖吃飯，別再挑食了。

▲咪咪愛挑食，總是會用楚楚可憐的眼神等奴才心軟。（圖／飼主s_ge_ir9496提供）

▲可愛的咪咪因為嗑飯的影片受到許多網友關注。（圖／飼主s_ge_ir9496提供）