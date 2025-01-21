地震狂搖！台南乳牛貓轉頭瞪奴才　他急解釋：真的不是我

記者陳安榆、李依融／採訪報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨地牛翻身，規模6.4地震全台有感，住在台南的貓咪「啵啵」當時跟奴才在床上，一開始搖晃，牠便轉頭用責怪的眼神盯著奴才，似乎以為是奴才造成的，讓奴才連忙解釋「真的不是我！」。

啵啵是一隻13歲的米克斯貓，奴才表示，如果地震不大，只要人裝作沒感覺，啵啵也不會有什麼反應，但如果人很緊張，啵啵就會跟著緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奴才你麥鬧喔！（圖／飼主raccooneros提供）



奴才解釋，之前地震時擔心啵啵害怕，總是趕緊去抱住、安撫，「後來只要是地震，牠就覺得是我幹的，用一種抓嫌疑犯的眼神看我。」為了不讓啵啵緊張，近年發生地震時，奴才們就不再主動去抱牠了。

啵啵平常也會露出這種「質疑」的表情，奴才表示，有時候打噴嚏太大聲，或是和另一半講話太大聲，啵啵都會這樣瞪人，甚至是出聲音打斷，「要瘋狂幫牠拍屁屁才會消氣」。

▲啵啵暗中觀察。（圖／飼主raccooneros提供）



▲本啵真壯！（圖／飼主raccooneros提供）



許多貓奴看到啵啵質疑的眼神，紛紛表示自家貓咪當下也露出同款表情，似乎也誤會了，「貓：又你在搞？」、「幹麻搖我啦！」、「貓：你跌倒喔？」。也有不少人注意到啵啵渾圓的身材，笑說像顆足球，飼主則回應「我家的足球大概快8公斤，抱起來都會喘啊。」

▲啵啵將近8公斤，一趴下會變成方形沙發。（圖／飼主raccooneros提供）



▲只要一地震，啵啵老是以為是奴才搞的鬼。（圖／飼主raccooneros提供）