四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看監視器心疼衝回去

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四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看畫面心疼衝回去

▲監視器畫面可以看到，Nezuko乖乖地等待主人，媽媽也十分著急地跑回來接牠。（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

南投縣4歲比熊犬Nezuko陪著飼主在寵物美容院工作，沒想到打烊後要回家時，居然躲在「秘密基地」忘了上車。媽媽到家後才驚覺四隻狗狗怎麼少了一隻，回看監視器發現Nezuko還在店裡，孤單的背影讓家人又心疼又抱歉，立馬折返去接牠，也準備了肉肉大餐給牠，獎勵牠自己不吵不鬧得乖乖等待。

▲四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看畫面心疼：自己乖乖地等（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲幸好媽媽馬上就回來接牠，也覺得又心疼又抱歉。（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Nezuko小名「內內」，是家裡年紀最大的狗狗，其他三隻也都是比熊，分別是3歲的「小傑」、2歲的「奇犽」和7個月的「娜美」。由於一次養太多隻毛茸茸的「熊」，導致一不小心就容易漏掉某隻，所以飼主一家每次外出時都會點名，確認每隻寶寶都在場。剛好這次遇到過年假期，業務量繁忙，爸媽都沒特別注意，沒成想Nezuko居然自己躲在櫃台睡覺，過了一段時間才默默走出來。

▲四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看畫面心疼：自己乖乖地等（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Nezuko脾氣超好，最愛啃潔牙骨和兜風。（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Nezuko躲了一陣子後，才意識到店裡已經沒人，便跑到門口的玻璃門前等待。小小的身影努力站直撐在門上，往外探頭看著有沒有家人回來的身影，幸好飼主一到目的地下車就發現內內沒跟上，才能馬上回去接牠。媽媽直言「回家路程來回要1個小時，真是超對不起牠的」，幸好Nezuko超級乖，後來家人也有給予牠最愛的肉肉彌補牠，並帶牠出門散步。

▲四隻比熊回家「忘點名」驚覺三缺一　媽看畫面心疼：自己乖乖地等（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲四隻比熊大家庭，每次出門都要「點點名」。（圖／網友@bichon_nezuko提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這次的烏龍事件讓媽媽印象深刻，更加注意每次的「點名」，分享到網路上後也引起共鳴，貼文更是高達17萬次觀看。網友紛紛留言「牠知道媽媽一定會來接牠」、「寵物總是無條件地相信主人」、「站在門口的樣子實在太可愛」、「內內：我要加班嗎？」、「有點心疼，又有點好笑」，Nezuko蓬鬆雪白的毛髮不難看出，家人平時給的愛和照顧非常豐富，因為這樣才讓牠願意等這麼久。

關鍵字： 比熊三缺一沒上車

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