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虎斑貓在家「攀岩」開超高櫃門、跳天花板　媽每天被搗蛋到崩潰

▲牛小俐超愛開櫃門，像是在鍛鍊「引體向上」，調皮的個性讓飼主很無奈。（影／網友@niucalf提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有這種貓貓嗎？花蓮縣1歲半的虎斑貓「牛小俐」經常在家飛簷走壁，還攀爬到洗手台上方的櫃門，用雙手撐在門把上想打開，就像是在鍛鍊「引體向上」，愛搗蛋的牠讓飼主覺得無奈又好笑，直言「懷疑自己養的不是貓」。

▲（圖／網友@niucalf提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲牛小俐自開冰箱門，超調皮。（圖／網友@niucalf提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主提到，牛小俐最喜歡的食物就是肉泥跟罐頭，偶爾也會吃一點優格，有時候還會討食。她也提到牛小俐超級頑皮，興趣是「惹媽媽生氣」，「好像看到我越生氣，牠就會越開心。」牛小俐最喜歡在媽媽房間探險，又或是研究怎麼開家中的各種門，例如紗窗、櫃子、玻璃門、冰箱等等，也常在家到處狂奔，打翻一堆東西，讓媽媽無奈地說，「沒有最誇張的事蹟，因為每次搞事都很誇張」。

▲牛小俐常常在家攀岩，聰明的牠讓飼主覺得好氣又好笑。（影／網友@niucalf提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

牛小俐沒耐性很愛生氣，遇到害怕的事情還會發出像狗狗的低吼聲，時不時會搖著屁股準備撲上前攻擊。每當牠開始搗蛋，飼主都會拍牠的屁股，或是大聲斥責，告知牠這樣做是不對的，不過調皮貓總是「左耳進右耳出」。媽咪苦笑說，「其實牠知道不可以，但貓就是這樣，聽得懂跟照著做是兩回事」。

▲（圖／網友@niucalf提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛小俐天使般的外表下，藏著一愛玩的心。（圖／網友@niucalf提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 虎斑貓攀岩喵星人貓奴跑酷貓

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