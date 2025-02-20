ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

自發訓練寵物犬變「搜救犬」　米克斯曾尋獲兩天未進食失蹤老翁

實習記者陳安榆／採訪報導

民間汪汪隊！台中市勇敢的9歲米克斯犬「豆豆」除了當寵物犬，也背負著「救援」的重任。 因緣際會下，飼主帶著豆豆一同參與民間團體號召的搜救活動，也加入了該團創辦之搜救犬隊，至今為止已經幫助了不少民眾，有次還順利發現了失蹤2天的老翁，幸好豆豆和飼主完美配合，才及時阻止憾事發生。

▲（圖／網友@wufu0803提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆參與了不少救助活動。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主吳榮富目前是台灣偵搜犬協會的中部分隊長，因緣際會之下帶著領養的狗狗「豆豆」開始搜救訓練，2018年通過測驗開始服務，在2022年退休，後來由米格魯Wilson接棒，在2024年12月成為初級搜救犬。由於台灣偵搜犬協會屬於民間組織，所以培育過程都是自掏腰包，利用空閒時間出任務。

吳榮富帶領豆豆參與過至少7起救援案件，有不少是老人走失協尋，其中印象最為深刻的是在台南。當時所有隊員都已經準備收隊回家，最後一次巡察時，豆豆在被封住的果園入口旁找到一個小缺口，當大家都不以為意時，飼主選擇相信牠，果不其然約莫前方50公尺處真的發現老人，當時老人已經2天沒有進食，多虧豆豆讓長輩及時脫離險境。

▲（圖／網友@wufu0803提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗們平常超級活潑，過得很幸福。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

吳榮富提到，訓練上遇到比較大的困難是訓練助手人力不足，而且沒有考試需要的專業器材，不過官方政府機構也經常詢問有沒有需要幫助的地方。協會與內政部消防署也有簽屬MOU合作，能夠借用訓育場地。

吳榮富分享，若是有意參與，可以選擇自己帶狗狗一起訓練評估，或是由協會將合適的狗狗配給領犬員，領犬員與狗狗要出任務，也必須考取消防官方舉辦的國際搜救犬測驗，例如IRO國際搜救犬組織認證測驗、BRH德國搜救犬認證等等。

▲（圖／網友@wufu0803提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲義工們自掏腰包，讓聰明的狗狗能成為「民間英雄」。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

搜救犬平常可以很調皮，但是在工作的時候可是都很專業的。吳榮富提醒，遇到搜救犬自執行任務時千萬不要打擾，也不要蹲下或坐下，想摸可愛的狗狗可以，但要記得先詢問領犬員。飼主也打趣地透露讓搜救犬更快找到的辦法，「身上帶罐罐不會讓狗狗更快找到你，不過或許會發出聲音的玩具可以。」

▲（圖／網友@wufu0803提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲民間汪汪隊也有勇敢狗狗。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 搜救犬民間搜救犬米克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

天使法鬥乖乖上床睡覺　自己躺枕頭網羨慕：忍不住狂重播

拍到喵星人「瞳孔放大瞬間」　超可愛無辜電眼吸36萬觀看

傑克羅素散步必帶「巨大樹枝」回家磨牙　比身體長上樓還卡住

倔強柴犬怕錯過公園散步　累到趴地還「度估」硬撐

黃金獵犬偶遇大樓放水「狂衝拉不住」　奴才鞋全濕好無奈

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

「朕累了載我回家」緬因貓霸氣跳上警車磨爪踏踏　女主人應門傻眼

毛孩最後的溫柔…　看懂「6大臨終跡象」珍惜最後時光

王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」　台灣首發表論文籲減塑

比人類還閃！女和男友同居「2貓上演偶像劇」　網嗨：讓牠們結婚

罕見「候鳥界抖肩舞王」山鷸落難汐止　動保處火速救援

賓士貓「獨自搭火車冒險」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費

屏東新園毛豆園設猛禽棲架拍到紅隼　友善環境鏈邁出第一步

自發訓練寵物犬變「搜救犬」　米克斯曾尋獲2天未進食失蹤老翁

毛孩最後的溫柔…　看懂「6大臨終跡象」珍惜最後時光

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

大貴賓狗見媽撸貓「有樣學樣」　伸手溫柔輕摸飼主驚訝

世界上最高齡的袋熊！　日本五月山動物園Wine慶祝36歲生日

川普轉向轟烏克蘭對台灣啟示？　曹興誠：把中共特洛伊木馬趕出去

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

阿北透早滷肉卻度估...屋內變「煙霧室」　整個社區被他嚇醒

228連假搭乘大眾運輸工具　高鐵左營站到墾丁只要176

三上悠亞「一口氣剪掉了」！新髮型全被拍 5年來第一次：還不習慣

Forever 21恐二度破產！傳積欠租金　最快3月關閉200間門市

林秀菊接任里港警友辦事處主任　全力支持警政

微軟推量子技術搶5年內問世！遭黃仁勳打臉　3月「量子日」見真章

女狂粉板橋車站「強搶曹雅雯行李箱」爆拉扯！　檢方複訊後請回

白人媽媽生下非裔寶寶！　她崩潰揭診所「搞錯胚胎」

寵物動物熱門新聞

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

「朕累了載我回家」　緬因貓霸氣跳上警車

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」

比人類還閃　女和男友同居「2貓上演偶像劇」

猴硐站沒下車？喵站長坐月台監督

保育類熊鷹春天築巢育雛畫面曝

賓士貓搭火車冒險27公里　獲終身免費搭車

大貴賓見媽撸貓　學著伸手溫柔摸

世上最高齡袋熊Wine慶祝36歲生日

寵物犬變搜救犬　曾尋獲失蹤老翁

男凌晨發現　貓咪「摸黑看健身節目」

新園設猛禽棲架拍到紅隼　友善環境鏈邁出第一步

「經理公然騷擾客人」店家PO道歉文

讀者迴響

熱門新聞

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

「朕累了載我回家」　緬因貓霸氣跳上警車

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」

比人類還閃　女和男友同居「2貓上演偶像劇」

猴硐站沒下車？喵站長坐月台監督

保育類熊鷹春天築巢育雛畫面曝

賓士貓搭火車冒險27公里　獲終身免費搭車

大貴賓見媽撸貓　學著伸手溫柔摸

世上最高齡袋熊Wine慶祝36歲生日

寵物犬變搜救犬　曾尋獲失蹤老翁

男凌晨發現　貓咪「摸黑看健身節目」

新園設猛禽棲架拍到紅隼　友善環境鏈邁出第一步

「經理公然騷擾客人」店家PO道歉文

收容所貓「肉掌抓玻璃」哀求：給我一個家

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面