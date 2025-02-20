自發訓練寵物犬變「搜救犬」　米克斯曾尋獲2天未進食失蹤老翁

實習記者陳安榆／採訪報導

民間汪汪隊！台中市勇敢的9歲米克斯犬「豆豆」除了當寵物犬，也背負著「救援」的重任。 因緣際會下，飼主帶著豆豆一同參與民間團體號召的搜救活動，也加入了該團創辦之搜救犬隊，至今為止已經幫助了不少民眾，有次還順利發現了失蹤2天的老翁，幸好豆豆和飼主完美配合，才及時阻止憾事發生。

▲豆豆參與了不少救助活動。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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飼主吳榮富目前是台灣偵搜犬協會的中部分隊長，因緣際會之下帶著領養的狗狗「豆豆」開始搜救訓練，2018年通過測驗開始服務，在2022年退休，後來由米格魯Wilson接棒，在2024年12月成為初級搜救犬。由於台灣偵搜犬協會屬於民間組織，所以培育過程都是自掏腰包，利用空閒時間出任務。

吳榮富帶領豆豆參與過至少7起救援案件，有不少是老人走失協尋，其中印象最為深刻的是在台南。當時所有隊員都已經準備收隊回家，最後一次巡察時，豆豆在被封住的果園入口旁找到一個小缺口，當大家都不以為意時，飼主選擇相信牠，果不其然約莫前方50公尺處真的發現老人，當時老人已經2天沒有進食，多虧豆豆讓長輩及時脫離險境。

▲狗狗們平常超級活潑，過得很幸福。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



吳榮富提到，訓練上遇到比較大的困難是訓練助手人力不足，而且沒有考試需要的專業器材，不過官方政府機構也經常詢問有沒有需要幫助的地方。協會與內政部消防署也有簽屬MOU合作，能夠借用訓育場地。

吳榮富分享，若是有意參與，可以選擇自己帶狗狗一起訓練評估，或是由協會將合適的狗狗配給領犬員，領犬員與狗狗要出任務，也必須考取消防官方舉辦的國際搜救犬測驗，例如IRO國際搜救犬組織認證測驗、BRH德國搜救犬認證等等。

▲義工們自掏腰包，讓聰明的狗狗能成為「民間英雄」。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



搜救犬平常可以很調皮，但是在工作的時候可是都很專業的。吳榮富提醒，遇到搜救犬自執行任務時千萬不要打擾，也不要蹲下或坐下，想摸可愛的狗狗可以，但要記得先詢問領犬員。飼主也打趣地透露讓搜救犬更快找到的辦法，「身上帶罐罐不會讓狗狗更快找到你，不過或許會發出聲音的玩具可以。」

▲民間汪汪隊也有勇敢狗狗。（圖／飼主吳榮富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

