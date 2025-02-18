天使法鬥乖乖上床睡覺　自己躺枕頭網羨慕：忍不住狂重播

▲歐米都會自己乖乖的走上床睡覺。（影／網友@cooper.neo.olmi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市有7歲法鬥「歐米」每到睡覺時間總會自動上床躺好，將頭靠在屬於牠的枕頭上，乖巧的畫面讓網友們說「可以重播一百次！」，行雲流水的動作讓不少人羨慕，紛紛求教學，想知道歐米是如何做到這麼聽話的自動入睡。

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▲體型微胖的歐米超享受睡覺時光。（圖／網友@cooper.neo.olmi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不吵不鬧是歐米的特色之一，平常的個性超級獨立，但也很愛撒嬌，最大的興趣就是吃東西了，幾乎不挑食的牠什麼都愛吃。晚上睡覺時，牠總是會和主人們一起睡在床上，每天都乖乖地自己上床睡覺，而飼主出門上班牠就會回到自己的窩裡「補眠」，畢竟對於會賴床的歐米來說，早起真是一件困難的事情，有時還會裝沒聽到想繼續睡。

▲歐米平常的個性超級獨立，不吵不鬧。（圖／網友@cooper.neo.olmi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



歐米也很喜歡把棉被疊得高高的往高處睡，貼文在Threads上有高達16萬次播放量，底下有不少留言「每天都看他睡覺」、「請我家的小狗學一下」、「每天都在等歐米睡覺」、「這是小豬嗎？」、「他有自己的小枕頭」、「好療癒…」，可愛的瞬間收穫一票粉絲。