日男將剪刀塞進兔子嘴「好奇牠們的反應」　警方實施「再逮捕」

實習記者陳安榆／綜合報導

日本廣島縣大久野島被稱為「兔子島」，近日卻發生近百隻兔子「非自然死亡」，警方逮捕一名踢踩兔子的25歲男子，10日對其實施「再逮捕」，原因是搜索到他用剪刀虐兔的影片與照片。虐兔男惡劣的行徑讓愛兔人士相當氣憤，希望他得到嚴重懲罰。

▲島上擁有數百隻兔子，吸引不少觀光客慕名而來。（圖／翻攝自Facebook／うさぎの楽園 大久野島）



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日媒《讀賣新聞》報導指出，該名男子是某間公司職員，涉嫌於1月9日、21日用腳踢死兔子，他馬上就承認了惡劣行徑，因而遭到逮捕。警方調查時從該男子手機紀錄中發現，他在1月21日竟將剪刀塞進兔子的嘴巴旋轉，因此對其實施「再逮捕」。

日本的「再逮捕」，意旨在嫌疑人或被告的拘留期間，警方發現了新的證據，再次對其實施逮捕的程序。

虐兔男子對於指控很快就承認了，並在審問中表示「雖然覺得兔子很可愛，但也好奇牠們被欺負後的反應」。據負責管理該島的環境省中國四國地方環境局透露，大久野島從2024年11月到現在，共發現99隻死亡的兔子。