就是要黏著你！比熊妹「哥哥纏」　阿金寵溺溢出螢幕

▲汪兄妹相處的日常被記錄下來，溫暖的一幕羨煞眾人。（影／網友＠golden_bichon提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台南市有一對「大金小熊」狗狗兄妹，3個月的比熊「阿囍」超喜歡黏著2歲的黃金獵犬「Jordan」，從到家的第一天開始，就跟在哥哥後面形影不離。如果Jordan不理妹妹，阿囍還會生氣地吠叫，試圖引起對方的注意刷存在感。監視器經常拍到妹妹窩在Jordan懷裡的畫面，溫暖的一幕引起不少討論。

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▲兩隻毛孩的感情超好，黃金獵犬哥哥總是給予無限的包容。（圖／網友＠golden_bichon提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



2隻毛孩的個性可以說是天差地別，阿囍是一隻又執著又傲嬌的調皮小狗，相反的，Jordan則是一隻又成熟又穩重的親人大狗。有的時候妹妹看到哥哥在玩玩具，就會任性地想搶來玩，溫馴的Jordan總是會默默地放開讓給妹妹，只不過每當這種時刻發生時，牠就會露出一個委屈的臉，深深嘆一口氣，跑去沙發上找主人討拍。

▲汪兄妹個性天差地別，比熊妹對哥哥有強烈的依賴感。（圖／網友＠golden_bichon提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



雖然妹妹有些太黏了，但這對汪兄妹完全沒有吵過架，Jordan總是放任阿囍鬧自己，寵溺的反應展現出了牠的好脾氣以及寬宏的肚量。飼主也常常在社群媒體上分享毛小孩的相處日常，不少網友在底下留言「好羨慕」、「好有安全感」、「哥哥好可靠哇！」、「溫暖的黃金獵犬」、「有哥哥罩，真幸福」，引發眾人的共鳴，紛紛表示被萌到融化。