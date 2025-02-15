調皮臘腸狗咬壞充電線「裝無辜」　5歲被領養卻連「走路」都不會

▲小嘎超愛咬東西，經常咬飼主的生活用品，再擺出無辜臉翻肚肚求饒。（圖／網友李健生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新竹市迷你臘腸狗狗「小嘎」很喜歡亂咬東西，可愛又活潑的背後隱藏著令人心酸的故事，5歲時被收編回家，飼主卻意外發現牠居然連「走路」都不會，口腔內佈滿牙結石，就連體重也是過瘦。現在能夠肆無忌憚的搗蛋，是因為擁有了足夠的愛與溫暖，犯錯就裝無辜的反應，讓家人覺得無奈又好笑。

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▲小嘎個性活潑，喜歡和飼主出門到處玩。（圖／網友李健生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，此為安全路段，車輛靜止時拍攝。）



小嘎平常最喜歡吃零食，偶爾在吃正餐的時候會挑食，飼主就會先將飼料泡軟，再加點肉片增加口感。頑皮小嘎只會破壞主人的個人用品，並不會對家具下手，每當做錯事情要被懲罰時，總會搶先一步翻肚肚求饒，讓爸爸直呼「其實聽得懂單純就是白目」，彼此之間的默契就是「動口不動手」，小嘎有時還會躲進窩裡，等爸爸去哄牠。

▲調皮的個性和剛被收編到家時截然不同。（圖／網友李健生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



剛到家的小嘎只會站在原地，一動也不敢動，健康狀況極差的樣貌讓飼主十分心疼，不知道狗狗之前的生活狀態到底有多不堪。爸爸就連出去外島也都會帶著牠，期望牠願意慢慢的一步一步去探索這個世界。透過長時間的陪伴，終於讓小嘎卸下心防，變成一隻黏人的狗狗，成為家中的開心果，雖然有時候真的太過調皮，但看到牠無辜的表情，就會讓飼主生氣不起來。

▲得到了充分的愛和細心的照顧，小嘎已經變回健康又快樂的狗狗。（圖／網友李健生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）