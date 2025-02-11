臘腸狗熱情打招呼　突然「翻肚投降」讓惡霸犬一臉問號

▲月餅用翻肚打招呼後，惡霸犬一臉問號的跑走。（影／網友@mooncakesocute提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市四目臘腸狗「月餅」愛交朋友、超級親人，這天牠到寵物友善公園玩耍，居然主動躺下露出肚皮向其他狗狗打招呼，超突然的舉動害得對面的惡霸犬呆愣住，像在說「這是怎樣？」，沒想到太熱情反而是嚇到人家。

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▲月餅突然翻肚，讓對面的惡霸犬措手不及。（圖／網友@mooncakesocute提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



月餅最喜歡到處認識新朋友，不論是任何物種，對牠來說都是小菜一碟，絲毫不會害怕尷尬。有時候遇到個性比較害羞的狗狗，牠的熱情主動往往讓對方不知道該怎麼辦，緊張到落荒而逃。飼主剛好記錄下來可愛的瞬間，直言「很沒有矜持哈哈」，就算是有人靠近，月餅也會自己翻肚肚討好大家。

▲個性超親人的月餅學會超多指令。（圖／網友@mooncakesocute提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



1歲的月餅已經學習不少指令，成功收穫不少愛狗人士的心，影片在Threads上發佈後觀看次數高達8.3萬次，網友紛紛留言「這是一種友善的表現」、「惡霸：我才親一下，你怎麼那麼暈」、「超可愛」、「臘腸狗是不是都會這樣」、「惡霸看起來好問號」，超萌的反應沒人能夠抵抗。

▲月餅不論遇到狗狗還是人類，都會翻肚肚示好。（圖／網友@mooncakesocute提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）