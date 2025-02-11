比熊以為「媽媽定點上廁所好棒」　聽到抽紙聲跑來討零食

▲急著討食的牧牧，怕小零食被妹妹「善娘」搶走。（圖／網友@c.knit提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有一隻貪吃鬼嗎？新北市比熊犬「牧牧」只要定點尿尿，就可以獲得獎勵。這天媽媽上完廁所抽衛生紙，沒想到牧牧誤以為自己可以得到零食，跑來直盯盯地望著媽媽，彷彿是自己做得很棒一般，執著的模樣讓媽媽又無奈又好笑。

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▲牧牧只要聽到媽媽抽衛生紙，就知道可以討食了。（圖／網友@c.knit提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

牧牧的脾氣超級好，基本上是不會生氣的，因為生命中最重要的除了家人，就是美食，只要誰手上有吃的，那個人就是老大，牧牧就會急著向對方討食。除此之外，牧牧也學會在尿盆上廁所，只要上對地方就能獲得獎勵，沒想到連媽媽「定點上廁所」時，牧牧也誤以為自己能得到獎品，開心地跑來找媽媽要零食。媽媽透露，4年前家中來了一隻新成員「善娘」，牧牧可能覺得自己的食物會變少，便更積極地爭取獎勵。

▲牧牧脾氣超級好，除了吃其他都不在意。（圖／網友@c.knit提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

每當遇到這種瞬間，飼主都會假裝什麼都沒發生，趕緊穿上褲子走出去，不過有時候牧牧實在是太渴望，心軟的媽咪還是會獎勵牠幾塊小水果或是凍乾。好笑又無奈的畫面發佈後引起不少共鳴，網友紛紛留言「照理來說，不是應該換牧牧給獎勵嗎？」、「真可愛」、「13歲了狀態還是很好」、「比熊都童顏」，不知道牧牧小聰明到底該不該給獎勵呢？

▲4歲的妹妹善娘（左）患有先天性視網膜剝離，一隻眼白內障，雙眼看不見。（圖／網友@c.knit提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）