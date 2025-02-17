拍到喵星人「瞳孔放大瞬間」　超可愛無辜電眼吸36萬觀看

▲呼悠剛好被記錄下可愛的「電眼瞬間」。（影／網友@huyufuyu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

發射可愛喵喵電波！新竹市2歲的米克斯貓貓「呼悠」經常露出無辜的表情，這天奴才剛好記錄下牠「瞳孔放大」的瞬間。原來呼悠每當想玩耍時，總會擺出這種臉，圓滾滾的大眼睛彷彿會發電一樣，超萌外表吸引不少粉絲，貼文分享後，觀看次數更是高達36萬次，按讚數高達3.4萬。

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▲呼悠擁有一雙水靈靈的大眼睛。（圖／網友@huyufuyu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



呼悠平常最喜歡吃肉泥還有凍乾，超級親人，也很愛撒嬌、找人一起玩耍，是家裡的開心果。平常只要看到逗貓棒或是想要玩耍時，眼睛瞳孔就會放大。飼主表示，「 她其實也不會揍我，就是飛撲過來一下然後又跑走，回去原來的位子等下一回合，一直重複」，這次隨手想錄下陪玩的過程，沒想意外紀錄可愛的瞬間。

▲呼悠脾氣超好又超親人。（圖／網友@huyufuyu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



呼悠瞳孔放大的瞬間萌到許多網友，不過飼主也在貼文底下留言提醒，不是每隻貓貓都可以這樣近距離互動，建議不要隨意用手跟貓玩，是因為呼悠平常不會出爪跟咬人，才會這樣互動。

▲只要呼悠想玩的時候都會放大瞳孔。（圖／網友@huyufuyu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）