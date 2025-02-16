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倔強柴犬怕錯過公園散步　累到趴地還「度估」硬撐

 ▲斗宅玩不夠，捨不得睡。（影／網友@shiba_tootsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市1歲的柴犬「斗宅」個性是出了名的倔強，牠趴在阿公家的地上「度估」堅持不願入睡，原因竟是怕錯過去旁邊的公園跑跑，搞笑的畫面被記錄下來，然而牠最終還是不敵睡魔的邀請，甜甜地進入夢鄉。

▲（圖／網友@shiba_tootsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲斗宅終究還是睡著了。（圖／網友@shiba_tootsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

斗宅最喜歡吃雞胸肉，心情好時就會瘋狂撒嬌，超愛出門的牠到了跑跑時間想睡覺，就會默默打瞌睡，深怕奴才不帶牠出去，也讓飼主笑說「愛逞強」，但若是平時，牠就會睡得超級乾脆。由於阿公家旁邊有一個超大的公園，每次都會帶斗宅去運動玩到過癮，所以就連已經玩回來了，牠往往還是回味其中捨不得睡覺。

▲（圖／網友@shiba_tootsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超可愛的斗宅，雖然愛逞強但也愛撒嬌。（圖／網友@shiba_tootsai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主直言，斗宅是默默等待型，不吵也不鬧，只不過真的很執著。貼文發佈後觀看次數高達5.4萬次，網友紛紛留言「上班度估還要時不時睜眼看老闆有沒有來」、「毛小孩養久了像主人」、「看好久，還以為是靜止畫面」、「我家的柴柴也是 不知道堅持什麼」、「像極了昨天補班的我」，逗趣的畫面讓無數人被圈粉。

關鍵字： 柴犬逞強固執可愛打瞌睡

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