傑克羅素散步必帶「巨大樹枝」回家磨牙　比身體長上樓還卡住

▲小饅頭堅持叼著超長樹枝，連上樓都會卡住。（影／網友@mantouu_324提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

我有我的執著！桃園市傑克羅素㹴「小饅頭」小時候經常在散步時撿「磨牙玩具」回家，然而往往戰利品比牠的身體還大的樹枝，無論樹枝多粗多長，只要牠看上都會堅持要帶走，回家上樓梯還會卡住，讓飼主「好氣又好笑」。

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▲小饅頭小時候超愛撿「超長木頭」當磨牙玩具。（圖／網友@mantouu_324提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



小饅頭是一隻又聰明又好動的狗狗，同時最大的特點也是「超級固執」，小時候出門散步時都會撿樹枝回家，怎麼樣都勸不聽，可能是正在長牙齒的關係，會試圖找一些能啃的玩具。飼主笑說，往好處想這樣就不會亂破壞家具，但另一方面，這麼大的樹枝還真是不知道該放哪。

▲小饅頭個性活潑愛撒嬌，是家中的開心果。（圖／網友@mantouu_324提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



愛撒嬌的小饅頭也讓飼主心軟軟，同意牠「暫時」把超大型樹枝帶回家，隨著小饅頭漸漸長大，飼主也慢慢制止牠撿巨大樹枝的行為，現在已經很少把巨無霸樹枝帶回家。搞笑的畫面分享在Threads上也引來不少網友留言，紛紛表示「小時候胖胖的，像瓦斯桶」、「媽媽你看！超大號潔牙骨」、「自己的玩具自己咬回家」、「他製造的麻煩太可愛了」、「硬要拿上樓，好可愛」，許多飼養同品種的飼主都有共鳴，自家的狗狗也都超執著。