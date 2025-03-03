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貓奴筆記！8種你可以「放心分享的食物」第7種不只好吃還更好玩？

▲▼ 寵物,飲食,貓咪,分享,安全,貓咪,貓奴。（圖／pixabay）

▲貓咪飲食雖然有許多禁忌，但其實有8種人類食物可以安全與牠們分享！（圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

身為合格貓奴的你一定碰過這種情況——當你正享受一頓美味大餐時，旁邊射來一雙銳利的眼神，沒錯，就是家裡頭位居食物鏈最頂端的貓皇！然而貓咪的飲食有許多禁忌，隨意餵食輕則讓牠們稍微腸胃不順，重則甚至得因為生命危險而衝去獸醫院。不過別擔心！其實有8種人類食物可以安全與貓咪分享，只要掌握「適量」的原則，就能和貓孩一起開心享用美食，一起跟《moderncat》來看看！

【貓奴餵食前須知！】
・適量餵食！這些人類食物不應超過貓咪日常飲食的10%
・絕對不能加鹽、香料、調味料！
・有疑慮請先問獸醫

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1＃瘦肉
貓咪是100%肉食動物，肉類是牠們最天然、最愛的食物！但千萬不要給貓咪油炸、醃製、加鹽或加調味料的肉，這些可能會影響牠們的健康。

適合的肉類：去脂的雞肉、牛肉、火雞肉
避免：加工肉（培根、香腸等）

2＃熟魚
大部分的貓咪都對魚情有獨鍾，因為魚富含Omega-3脂肪酸和優質蛋白質，對貓咪的皮毛和關節健康都有幫助！不過，魚類應該控制在貓咪飲食的10%以下，因為長期以魚為主食可能導致維生素B1缺乏，甚至影響甲狀腺功能。

適合的魚類：煮熟的鮭魚、鱈魚、鮪魚（但請適量）
避免：生魚片（可能含寄生蟲）、高鹽魚乾或罐頭魚

▲▼ 寵物,飲食,貓咪,分享,安全,貓咪,貓奴。（圖／pixabay）

3＃熟雞蛋
雞蛋是貓咪可以安全享用的超營養食品，富含優質蛋白質和胺基酸，而且對腸胃溫和！

適合的方式：水煮蛋、炒蛋（不加油、不加鹽）
避免：生雞蛋（可能感染沙門氏菌）

4＃豌豆
雖然貓咪是肉食動物，但少量的纖維對腸胃健康很有幫助，豌豆也是優秀的高纖選擇！

適合的方式：熟豌豆（去殼）
避免：未煮熟的豆莢（較難消化）

5＃西瓜
看到貓咪吃西瓜是不是覺得超可愛？西瓜富含水分，對於那些「不愛喝水的主子」來說是一大福音！但因為西瓜含糖量較高，請偶爾少量提供，避免讓貓咪血糖飆升！

適合的方式：去籽、去皮，切小塊餵食
避免：西瓜皮和西瓜籽（可能導致消化不良）

▲▼ 寵物,飲食,貓咪,分享,安全,貓咪,貓奴。（圖／pixabay）

6＃花椰菜
花椰菜對貓咪來說是超強的抗氧化食物，甚至被認為可以幫助預防癌症，還能幫助腸胃消化，減少毛球問題！

適合的方式：蒸熟後切小塊再餵食
避免：生花椰菜（難以消化）

7＃藍莓
藍莓不僅富含抗氧化物，而且因為體型小巧，還可以讓許多貓咪先「玩」一下再吃掉，兼具娛樂與營養！

適合的方式：新鮮藍莓，一次1~2顆
避免：藍莓果醬或含糖藍莓（糖分太高）

▲▼ 寵物,飲食,貓咪,分享,安全,貓咪,貓奴。（圖／pixabay）

8＃胡蘿蔔
胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素、維生素A、維生素E和膳食纖維，對貓咪的眼睛和免疫系統都有幫助！胡蘿蔔也是許多商業貓糧的常見成分，讓貓咪補充營養又不會過胖！

適合的方式：熟胡蘿蔔（切小塊或壓成泥）
避免：生胡蘿蔔（可能造成噎食）

關鍵字： 寵物飲食貓咪分享安全貓咪貓奴

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