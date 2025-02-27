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你家橘貓不讓你知道的10個小秘密！額頭M字是神蹟、意外跟「紅髮艾德」很麻吉？

▲▼橘貓,冷知識,大橘為重,貓奴,毛小孩,貓皇,寵物,虎斑貓基因,寵物雲。（圖／Pexels）

▲橘貓不讓拔麻知道的「10個秘密」大公開！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你家有一隻「大橘」嗎？還是你曾被街角的一隻橘貓盯上，然後莫名其妙成了貓奴？如果你是愛貓人士，那你一定知道「大橘為重」這句話可不是說說而已！橘貓不只可愛，還有很多你可能不知道的有趣冷知識，今天就跟著《modern cat》帶大家一起探索這些「貓皇」的祕密吧！

1. 所有橘貓都是虎斑貓？
先來一個冷知識震撼彈——如果你家裡有一隻橘貓，那麼恭喜你，牠一定是虎斑貓！但這裡要注意的是，所有的橘貓都是虎斑貓，然而並非所有的虎斑貓都是橘色的！ 許多人誤以為「虎斑」是一種貓咪品種，事實上「虎斑」指的是毛色花紋，而不是特定品種。

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▲▼橘貓,冷知識,大橘為重,貓奴,毛小孩,貓皇,寵物,虎斑貓基因,寵物雲。（圖／Pexels）

2. 額頭上有「M」字，來歷眾說紛紜！
你有沒有發現，所有橘貓的額頭上都有一個神祕的「M」字？傳說這是聖母瑪利亞在貓額上留下的印記，也有人說是穆罕默德特別偏愛貓而賜予的標誌。不過，科學的解釋比較無聊一點——這個「M」字其實來自牠們的基因決定的虎斑花紋。

橘貓。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

3. 橘貓大部分是公的！
你知道嗎？橘貓的性別比例非常驚人，每 5 隻橘貓中就有 4 隻是公貓！這是因為橘色的基因來自 X 染色體，而母貓需要兩條 X 染色體都帶有橘色基因才能變成橘貓，而公貓只有一條 X 染色體，所以更容易表現出橘色。換句話說，家裡的母橘貓可是稀有寶物呢！

4. 橘貓是喵界的話匣子！
如果你家有一隻橘貓，那你一定不會對這點感到驚訝——牠們真的超、級、愛、講、話！根據專家研究，貓咪的個性與毛色可能有關，而橘貓就是出了名的「愛公威（台）」。從輕聲撒嬌到大聲抗議，橘貓的語言能力絕對不輸人類的貓奴！

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5. 鼻子上和嘴巴的黑色小雀斑是正常的！
很多橘貓的鼻子、嘴巴甚至牙齦上會出現黑色的雀斑，這並不是皮膚病，而是一種叫做「Lentigo」的遺傳狀況。這種雀斑會隨著年齡增多，但它本身無害。如果發現你的橘貓雀斑突然變多，也不用太擔心，這只是牠變成更有個性的「貓皇」而已。

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6. 橘貓跟紅髮人類有同款色素！
橘貓的毛色來自一種叫做「苯胺黑色素（pheomelanin）」的色素，這跟人類的紅髮是同一種色素！所以說，橘貓其實是「喵界的紅髮艾德」，難怪牠們這麼有個性、這麼吸引目光！

7. 橘貓真的比較黏人？
貓奴們應該都聽過「橘貓特別親人」的說法吧？雖然目前沒有科學研究證實，但許多貓奴都表示，橘貓普遍比其他毛色的貓咪更愛撒嬌、更喜歡找人陪伴。這可能跟牠們多數是公貓有關，因為公貓在社交上通常比較溫和，對人類也比較有依賴感。

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8. 橘貓的條紋類型，千變萬化！
你可能以為有些橘貓的毛色是「純色」，但其實世界上根本沒有真正純色的橘貓！所有的橘貓都是虎斑貓，這是因為牠們的毛色受 Agouti 基因 控制，這個基因會影響毛髮的色素分布，使得橘貓的毛髮呈現不同的條紋花樣。

橘貓的虎斑花紋主要分成 四種常見類型：
鯖魚紋（Mackerel Tabby）：細長的條紋像老虎一樣，讓橘貓看起來格外霸氣。
經典紋（Classic Tabby）：毛色呈現漩渦狀或大面積的渦輪花紋，彷彿渦卷麵包般可愛。
斑點紋（Spotted Tabby）：毛髮上出現圓點或橢圓形斑點，看起來就像一隻迷你豹貓。
無序條紋（Ticked Tabby）：每根毛髮都帶有交錯的深淺色條紋，遠看像是沒有明顯條紋，但近看會發現細緻的紋理，這種類型在阿比西尼亞貓身上也很常見。無論是哪一種，這些條紋可都是「大橘為重」的經典象徵！

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9. 橘貓體型偏大，「大橘為重」是真的！
「大橘為重」不只是網路迷因，而是有一定的科學依據！因為橘貓多數是公貓，而公貓的體型通常比母貓大，因此橘貓普遍比其他毛色的貓來得大隻又壯碩。貓奴們，你家橘貓是不是也是「大塊頭」呢？

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10. 橘貓＝天生的暖男系貓咪
雖然貓咪的個性因個體不同，但普遍來說，橘貓的性格較為隨和，特別是喜歡被抱或依偎在貓奴身上。許多橘貓的奴才們都說，橘貓根本是「喵界的暖暖包」，無論冬天還是夏天，都會黏在主人身上，完全不給你一點個人空間！

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