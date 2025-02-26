超商門口貓「饅頭」本尊圓滾滾愛踏踏　志工曝牠詢問度最低

記者李依融／採訪報導

全家門口的貓貓最近引起許多人關注，其中白底虎斑貓「饅頭」超受歡迎，卻「詢問度最低」，協助中途的「好好善待動物協會」也分享了饅頭的日常影片，讓大家看看饅頭有多可愛。

好好善待動物協會志工分享，饅頭原本在台北某個社區流浪，附近居民屢次看到牠與車擦身而過，擔心之下便先行誘捕並送到協會。志工表示，當時饅頭大約7、8個月大，身上有些與其他浪貓打架的小傷勢，不過很快就復原了，目前待在協會已經4、5個月。

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▲饅頭是一隻圓滾滾貓貓。（圖／好好善待動物協會提供）



饅頭目前是1歲半的小男生，最大的特色就是「圓圓胖胖」，牠很親貓但還不太親人。志工表示，饅頭剛收容時很兇，連睡覺都要躲起來，不過隨著陪伴與美食誘惑，現在已經進步到可以手餵零食、嗨玩逗貓棒，「雖然牠還是沒辦法摸，但有時候玩或是翻肚肚的時候偷摸，牠其實不會發現，我們覺得進步很多，只要耐心陪伴不強迫牠，說不定饅頭也會愛摸摸的！」

雖然饅頭不親人，但牠「超喜歡母貓」，志工笑說，饅頭經常走到母貓的籠子前「翻肚倒下」，向對方示好，此外饅頭也喜歡看風景、在地板踏踏，雖然不喜歡摸摸，但也是很懂得享受生活的喵星人。

▲饅頭雖然不喜歡摸摸，但他喜歡跟人玩逗貓棒。（圖／好好善待動物協會提供）

好好善待動物協會這次與全家超商合作，將協會裡的4隻貓貓做成門貼，引起許多關注，其中饅頭的照片一再出現非常受歡迎，不過志工透露「其實牠的詢問度最低」，歡迎有強大內心的飼主不介意被饅頭拒絕，願意給饅頭一個充滿愛的家。

▲牛嘎糖也是等待送養的貓貓，目前協會正在協助篩選適合的家庭。（圖／好好善待動物協會提供）

好好善待動物協會2023年成立「好好善待動物之家」，協助中途浪貓等家，並與多個狗園區合作，協助園區修繕與動物醫療資源，此外也推廣海洋保育，並將生命教育推廣到校園，希望動物們都能被「好好善待」。

若有意願領養饅頭或其他貓咪，歡迎與好好善待動物協會聯繫。

▲玳瑁貓嚕嚕也成為「超商門口那隻貓」，收到不少領養報名。（圖／好好善待動物協會提供）

▲橘貓「小橘」目前已有不少人表達領養意願。（圖／好好善待動物協會提供）