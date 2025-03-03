貓奴一覺到天亮不是夢！學會4招讓「貓老大」半夜不再擾眠

▲「睡好睡滿」這件事，是每個貓奴想要卻不可得的夢想之一！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

身為資深貓奴，最怕的就是「毛小孩深夜突襲」，無論是正準備進入夢鄉，或是凌晨門口突然傳來「喵～喵～」的連環催命喵，都讓貓奴覺得心好累！這場人貓攻防戰到底該怎麼解決？別擔心，這次《moderncat》整理了專家級攻略，教你4招讓毛小孩乖乖閉嘴，還貓拔麻夜夜好眠！

貓咪為什麼愛在門口狂喵？

一起揭開喵皇小劇場！



你知道嗎？成年貓其實幾乎只對人喵喵叫，而不會對同類這樣做，也就是說，當你的貓站在門口狂叫時，它其實是在對你下達命令，「奴才！開門！」

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貓咪的要求其實不外乎這幾種

我要出去探險！——貓咪天生好奇，看到門就想知道「門外到底藏了什麼秘密？」

奴才陪玩！——貓咪愛撒嬌，尤其是無聊時，當牠發現喵叫可以吸引你注意，牠就會樂此不疲！

餓了，快開飯！——這個不用多說，主子的胃是 24 小時待機的！

門後面有什麼！——如果家裡有其他寵物、食物、甚至是「傳說中的禁地」，喵皇當然想進去一探究竟！

但如果你的貓咪已經到了，無時無刻都在門口狂喵的地步，那就是時候來點「貓奴小聰明」來破解這場喵喵大戰了！

4招破解「喵喵叫」攻勢，貓奴快學起來！

1. 千萬別大吼！用錯方式，貓咪更生氣！

有些貓奴可能會因為受不了，而選擇拍手、喝止，甚至是直接把貓咪抱開，但這樣做其實超NG！這樣不僅沒辦法讓貓咪停止喵喵叫，反而會讓牠覺得更加委屈，甚至用更大的音量來反擊！

正確做法：裝死！

當貓咪發現喵叫沒有效果，自然就會減少這種行為。貓奴們只要忍住，千萬別在貓咪狂叫時開門或回應，這樣才能讓牠明白，「喵喵叫是沒用的！」

2. 超強轉移術！玩到沒電，誰還記得喵喵叫？

玩具，是讓貓咪忘記「開門計畫」的最佳武器！當你看到貓咪準備衝向門口時，趕快拿出牠最愛的逗貓棒，甚至可以丟個紙球、雷射筆，讓牠忙到忘記剛剛為何來門口！

最佳時間：如果你的貓咪喜歡在半夜喵喵叫，那麼建議晚上就先讓牠玩到沒電！這樣到了睡覺時間，牠就只想當一隻安靜的小貓，而不是「夜間歌手」！

3. 打造貓咪專屬陽台！讓貓皇在VIP包廂看世界

如果你的貓是因為想探索戶外而狂喵，那麼最好的解決方案就是打造「貓陽台」！創造一個讓貓咪可以安全觀看戶外的空間，讓牠滿足好奇心，但又不會擾亂你的生活。

4. 最終大招！用「空氣攻擊」讓牠們知難而退

如果你的貓咪已經到了「無論如何都要喵」的程度，那麼或許可以到國外網站選購「動作感應氣流噴霧罐（寵物訓練噴氣器）」來試試效果。當貓咪靠近門口時，這個裝置會自動噴出一股輕柔但讓貓咪不喜歡的空氣，讓牠學到「靠近門口＝不舒服」，進而自動遠離。

注意！這只是最後手段！

畢竟這個方式屬於負面增強法，會讓貓咪有點害怕，所以除非真的沒有其他辦法，才建議使用！

最後提醒各位貓奴，如果喵皇突然變得異常愛叫，記得先帶去獸醫檢查，確保沒有健康問題。如果只是單純的「愛撒嬌」、「愛玩」，那不妨用這4招來改善！