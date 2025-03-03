ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓奴一覺到天亮不是夢！學會4招讓「貓老大」半夜不再擾眠

▲▼貓咪,喵喵叫,貓奴,攻略,睡眠,寵物,毛小孩,毛孩。（圖／Pexels）

▲「睡好睡滿」這件事，是每個貓奴想要卻不可得的夢想之一！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

身為資深貓奴，最怕的就是「毛小孩深夜突襲」，無論是正準備進入夢鄉，或是凌晨門口突然傳來「喵～喵～」的連環催命喵，都讓貓奴覺得心好累！這場人貓攻防戰到底該怎麼解決？別擔心，這次《moderncat》整理了專家級攻略，教你4招讓毛小孩乖乖閉嘴，還貓拔麻夜夜好眠！

貓咪為什麼愛在門口狂喵？
一起揭開喵皇小劇場！

你知道嗎？成年貓其實幾乎只對人喵喵叫，而不會對同類這樣做，也就是說，當你的貓站在門口狂叫時，它其實是在對你下達命令，「奴才！開門！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼貓咪,喵喵叫,貓奴,攻略,睡眠,寵物,毛小孩,毛孩。（圖／Pexels）

貓咪的要求其實不外乎這幾種
我要出去探險！——貓咪天生好奇，看到門就想知道「門外到底藏了什麼秘密？」
奴才陪玩！——貓咪愛撒嬌，尤其是無聊時，當牠發現喵叫可以吸引你注意，牠就會樂此不疲！
餓了，快開飯！——這個不用多說，主子的胃是 24 小時待機的！
門後面有什麼！——如果家裡有其他寵物、食物、甚至是「傳說中的禁地」，喵皇當然想進去一探究竟！

但如果你的貓咪已經到了，無時無刻都在門口狂喵的地步，那就是時候來點「貓奴小聰明」來破解這場喵喵大戰了！

4招破解「喵喵叫」攻勢，貓奴快學起來！

1. 千萬別大吼！用錯方式，貓咪更生氣！
有些貓奴可能會因為受不了，而選擇拍手、喝止，甚至是直接把貓咪抱開，但這樣做其實超NG！這樣不僅沒辦法讓貓咪停止喵喵叫，反而會讓牠覺得更加委屈，甚至用更大的音量來反擊！

▲▼貓咪,喵喵叫,貓奴,攻略,睡眠,寵物,毛小孩,毛孩。（圖／Pexels）

正確做法：裝死！
當貓咪發現喵叫沒有效果，自然就會減少這種行為。貓奴們只要忍住，千萬別在貓咪狂叫時開門或回應，這樣才能讓牠明白，「喵喵叫是沒用的！」

2. 超強轉移術！玩到沒電，誰還記得喵喵叫？
玩具，是讓貓咪忘記「開門計畫」的最佳武器！當你看到貓咪準備衝向門口時，趕快拿出牠最愛的逗貓棒，甚至可以丟個紙球、雷射筆，讓牠忙到忘記剛剛為何來門口！

最佳時間：如果你的貓咪喜歡在半夜喵喵叫，那麼建議晚上就先讓牠玩到沒電！這樣到了睡覺時間，牠就只想當一隻安靜的小貓，而不是「夜間歌手」！

▲▼貓咪,喵喵叫,貓奴,攻略,睡眠,寵物,毛小孩,毛孩。（圖／Pexels）

3. 打造貓咪專屬陽台！讓貓皇在VIP包廂看世界
如果你的貓是因為想探索戶外而狂喵，那麼最好的解決方案就是打造「貓陽台」！創造一個讓貓咪可以安全觀看戶外的空間，讓牠滿足好奇心，但又不會擾亂你的生活。

▲▼貓咪,喵喵叫,貓奴,攻略,睡眠,寵物,毛小孩,毛孩。（圖／Pexels）

4. 最終大招！用「空氣攻擊」讓牠們知難而退
如果你的貓咪已經到了「無論如何都要喵」的程度，那麼或許可以到國外網站選購「動作感應氣流噴霧罐（寵物訓練噴氣器）」來試試效果。當貓咪靠近門口時，這個裝置會自動噴出一股輕柔但讓貓咪不喜歡的空氣，讓牠學到「靠近門口＝不舒服」，進而自動遠離。

注意！這只是最後手段！
畢竟這個方式屬於負面增強法，會讓貓咪有點害怕，所以除非真的沒有其他辦法，才建議使用！

最後提醒各位貓奴，如果喵皇突然變得異常愛叫，記得先帶去獸醫檢查，確保沒有健康問題。如果只是單純的「愛撒嬌」、「愛玩」，那不妨用這4招來改善！

關鍵字： 貓咪喵喵叫貓奴攻略睡眠寵物毛小孩毛孩

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓奴筆記！8種你可以「放心分享的食物」第7種不只好吃還更好玩？

你家橘貓不讓你知道的10個小秘密！額頭M字是神蹟、意外跟「紅髮艾德」很麻吉？

他屏東山區露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐邊取暖　網：踩到就芭比Ｑ了

「吉祥物貓」慘遭丟下懸崖　驚悚畫面曝！虐貓男喊：牠不給抱

板橋「7貓屍」疑遭重擊顱骨破裂　嫌犯認非法繁殖住處搜出催產素

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　與屋主「大眼瞪小眼」留下羽毛

野放2年變生態殺手！水道發現恐怖「巨型金魚」　驚人照片曝光

貓奴一覺到天亮不是夢！學會4招讓「貓老大」半夜不再擾眠

沒飯了！餵食器壞掉貓皇「仰天長嘯」　飆演技大叫討飯

約克夏意外墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」驚險畫面曝

狗狗的大腦有「翻譯蒟蒻」？最新研究證實：牠比你想的還會「聽話」

馬兒墜冰湖露出「一顆馬頭」　飼主警察合力拉與死神拔河

Baby Talk對狗狗超有用！研究證實：講話方式對了還有「意想不到的好處」

長毛三花「初見兔子」秒炸毛　後「沉迷吸兔」埋進去猛蹭

穿洞洞鞋去海邊釣魚　男不小心滑倒「摔在飢餓鯊魚身上」

「奶油色虎鯨」躍出水面攝影師20年首見　網不信：太假像P圖

狗狗腹脹緊急送醫　體內全是主人衣物「狂吞24隻襪子+嬰兒衣」

小鵪鶉聽見飼主呼喚「直衝嘴裡」　他驚慌搶救：生存本能是0

貓奴一覺到天亮不是夢！學會4招讓「貓老大」半夜不再擾眠

板橋「7貓屍」疑遭重擊顱骨破裂　嫌犯認非法繁殖住處搜出催產素

勝騎士沒回統一獅　新球季可望轉投中信兄弟

快訊／陳傑憲經紀公司「躍樂運動」爆帳目不實　負責人、職棒工會發聲明

先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己

剛壞壞完驗不出！「8種性病」潛伏期曝　醫：有的恐數年

新北確保防洪功能正常　塔寮坑二號抽水站明蓄水試抽

228連假國旅回溫　北市、南投、宜蘭住房率破7成

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了：超慘

國民黨提「志願役加薪2萬」！4改革大禮包一次看　國防部回應了

黃偉晉火大「自製9分鐘紀錄片」配旁白！打臉糾察隊　4萬人讚翻

「小調歌后」林淑容重返台北開唱！全面升級2.0　一次2場寵歌迷

寵物動物熱門新聞

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

板橋7貓屍　嫌犯認非法繁殖用藥

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

水道發現「巨型金魚」　驚人照片曝光

半夜貓咪鬧翻天？學「4招」讓牠們乖乖聽話

餵食器壞掉貓皇大叫　飆演技討飯

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

小鵪鶉見飼主呼喚　跑進嘴嚇壞他

三花初見兔子炸毛　後來沉迷吸兔

白虎鯨躍出水面　攝影師20年首見

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

穿洞洞鞋去海邊　男意外摔在鯊魚身上

讀者迴響

熱門新聞

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

「吉祥物貓」遭人丟下懸崖　驚悚畫面曝光

板橋7貓屍　嫌犯認非法繁殖用藥

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

水道發現「巨型金魚」　驚人照片曝光

半夜貓咪鬧翻天？學「4招」讓牠們乖乖聽話

餵食器壞掉貓皇大叫　飆演技討飯

約克夏墜高樓　樓下女鄰居「紙箱神救援」

小鵪鶉見飼主呼喚　跑進嘴嚇壞他

三花初見兔子炸毛　後來沉迷吸兔

白虎鯨躍出水面　攝影師20年首見

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

穿洞洞鞋去海邊　男意外摔在鯊魚身上

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面