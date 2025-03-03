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狗狗的大腦有「翻譯蒟蒻」？最新研究證實：牠比你想的還會「聽話」

▲▼狗狗,語言理解,科學研究,智慧動物,寵物,聽話,智商,翻譯蒟蒻。（圖／Pexels）

▲最新的科學研究證明，狗狗不僅能理解我們的語言，甚至能在腦中勾勒出對應的物品畫面！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

你曾經對著家裡的汪星人說，「去拿你的飛盤！」然後牠真的叼著飛盤回來嗎？許多狗拔麻或許都以為這只是訓練的成果，狗狗只是根據環境或習慣來判斷。但現在有科學研究證實，狗狗其實真的聽得懂我們在說什麼，甚至能在腦中形成對應物品的畫面！

▲▼狗狗,語言理解,科學研究,智慧動物,寵物,聽話,智商,翻譯蒟蒻。（圖／Pexels）

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來自匈牙利厄特沃什·羅蘭大學（Eötvös Loránd University）的研究團隊，針對狗狗的語言理解能力進行了一項突破性研究，並將成果發表於國際科學期刊《當代生物學》（Current Biology）。這項研究證明，狗狗能夠將詞語與特定物品聯繫起來，這種能力被稱為「指涉性理解」（referential understanding），也就是說，當我們說出「玩具熊」或「球球」，狗狗的腦中真的會浮現該物品的影像，而不只是隨機亂選！

認知神經科學家博羅斯博士（Marianna Boros）表示：「狗狗必須學習到詞語是有指向性的，它們要理解詞語所代表的是外部世界的某個物品，而我們的研究顯示，狗狗真的做到了！」

研究怎麼做？來看看狗狗的大腦到底怎麼想！

這項研究找來 18 隻狗狗進行測試，方法如下：
播放錄音——狗狗的主人播放一段錄音，內容是某個玩具的名稱，比如「骨頭」或「飛盤」。
展示物品——研究人員隨機拿出一個物品，可能是錄音中提到的那個，也可能不是。
測量腦波——研究團隊透過非侵入式腦電圖（EEG），監測狗狗的腦波變化，看牠們對不同物品的反應。

結果發現，當狗狗看到的物品與它們所聽到的詞語不符時，牠們的腦波會產生「驚訝反應」！這表示，狗狗聽到詞語後，已經在腦海中形成了一個具體的期待，如果與現實不符，就會出現類似「咦？怎麼不是那個？」的驚訝感受！

▲▼狗狗,語言理解,科學研究,智慧動物,寵物,聽話,智商,翻譯蒟蒻。（圖／Pexels）

狗狗不只是「看懂」動作，而是真正「聽懂」詞語！
這項研究顛覆了我們對狗狗認知能力的傳統認知。過去，許多動物（如海豚或猩猩）在經過訓練後，也能學會將詞語與物品聯繫在一起，但狗狗的情況更特別——牠們並不需要特別訓練，就能理解詞語與物品的對應關係！

這或許與狗狗長達3萬年的馴化歷史有關。科學家推測，狗狗與人類共同生活的過程中，已經逐漸發展出「天然理解人類語言」的能力，使牠們能夠輕鬆辨識我們的詞語，並將其與特定的物品聯繫起來。

▲▼狗狗,語言理解,科學研究,智慧動物,寵物,聽話,智商,翻譯蒟蒻。（圖／Pexels）

科學證明：毛小孩比我們想的還要聰明！
這項研究不只讓科學界感到驚奇，也讓全球愛狗人士開心不已！這意味著，當你對家裡的狗狗說，「去拿你的熊熊！」牠真的知道你在說什麼，而不只是隨便叼一個東西來應付你！

所以，下次當你的狗狗聽到你的指令後，興奮地衝向某個物品時，請不要懷疑牠的理解力，因為科學已經證明——牠真的懂！

關鍵字： 狗狗語言理解科學研究智慧動物寵物聽話智商翻譯蒟蒻

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