黃金鼠拿整塊墊料「一臉問號」　小手撐直愣住：怎麼鋪床

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市11個月大的長毛黃金鼠「麥口」不曾自己鋪床，這天奴才給牠一塊緊實的墊料，想看看牠會有什麼反應，沒想到呆萌的麥口用小手手撐在墊料上，彷彿在說「這是什麼？」，感覺非常困惑。無助的牠最後縮在冰冷的角落睡著了，飼主只好替牠撥散鋪好，可愛的畫面引熱議。

▲委屈的麥口只好縮在角落睡覺，幸好飼主出手拯救。（圖／網友IG@ea31ng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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麥口的個性非常呆，也非常乖，脾氣很好，飼主直呼牠可以「任人擺布」，最喜歡吃新鮮的水果。黃金鼠需要有遮蔽的場所，因此飼主需要提供墊料，滿足牠們的安全感需求，不少鼠鼠家長都會提供毛孩一整塊墊材，讓牠們自由發揮，不料麥口居然一臉傻眼，最終縮在角落看起來真的超級委屈。

▲麥口最喜歡吃新鮮的水果，非常親人。（圖／網友IG@ea31ng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在Threads上分享，擁有高達24萬次的瀏覽數、1.3萬次的愛心數，許多網友紛紛在底下留言「我家的也不會」、「我的會，但不多」、「鼠：不想養了是吧」、「這屆的主人很難教」、「鼠：當初養我的時候也沒有說要自己弄啊」、「超可愛手手還ㄎㄨㄟˋ在上面」，獲得不少共鳴，原來超級多倉鼠都不會自己挖墊料鋪床。

▲不會自己挖墊料的麥口一臉傻眼愣住。（圖／網友IG@ea31ng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

