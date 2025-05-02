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「最美車站」旁驚見山羌看海...還快樂奔跑　超夢幻畫面曝光

記者楊漢聲／台東報導

近日，台東縣一名陳姓民眾開車經過金崙通往多良沙灘的途中，竟意外在沙灘旁發現一隻山羌在沙灘徘徊，由於山羌是生活在山林間的小型哺乳動物，竟然出現在海濱地帶，這一幕民眾驚呼連連，直說實在太罕見了。

從影片可以看見這隻愛看海的山羌，神色警覺地在多良車站附近的沙灘邊徘徊，偶爾低頭嗅聞地面，偶爾抬頭四望，畫面中山羌動作靈敏，四肢緊貼沙地，顯得既好奇又戒備，民眾怕驚嚇到山羌，只敢悄悄以手機拍下這難得一見的畫面，山羌最後則快速跑離海灘。

▲民眾在海灘拍下山羌身影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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▲民眾在海灘拍下山羌在海邊奔跑的夢幻身影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

對此，生態觀察家林耿弘表示，從現場畫面研判，這隻「愛看海」的山羌很可能是從沙灘右側的淺山地區下來。他指出，這個現象說明，如果道路設計採用高架形式，讓山林與海岸之間保有連通性，動物便能自由移動而不受阻礙，從生態保育的角度來看，這樣的規劃對於當地自然環境相對友善。

林耿弘也提醒，山羌現身非典型棲息地的行為值得深入探究，這可能與棲地內部受到擾動、食物來源改變，或其他外在壓力有關，也不排除是個體行為上的偶發事件。他強調，每一次這樣的異常觀察，都應促使人們重新思考人與自然的互動關係，以及未來生態保護措施的調整方向。

台東縣的山海交界地帶擁有豐富的生態資源，但同時也因交通建設與人為活動面臨挑戰。此次山羌「走海灘」的畫面，不僅帶來一份意外的驚喜，也再次提醒各界重視棲地連結的重要性，以及持續關心野生動物動態背後所隱含的環境訊息。

關鍵字： 山羌台東影音

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