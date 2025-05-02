卓溪黑熊遭槍擊死亡挨轟！分署還原過程：情況緊急合法自衛

▲▼巡護隊員遭遇黑熊的現場與人熊相對位置示意圖。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

4月21日花蓮卓溪發生入侵臺灣黑熊遭巡護人員槍擊傷重不治，林業及自然保育署花蓮分署針對外界關切事項，在詳細調查與重建現場後指出，當晚由4名同仁組成之兩組巡護隊，發現有犬隻哀嚎後循聲前往查看，最終到達一處野溪前聲音雖已止歇，但由於該地極為接近聚落，基於社區安全考量，隊員仍越過野溪確認狀況。

當首位森林護管員持槍剛走上野溪護岸旁的菜園時，在僅7公尺之遙的前方赫然看到一隻黑熊正在樹旁進食犬屍，且抬頭緊盯護管員。尚在後方的其他隊員因而發聲示警企圖嚇退黑熊，而黑熊不但未退反而衝向持槍護管員，護管員受限地形無法退避，僅能開槍自衛，最終雖造成黑熊傷重身亡的憾事，但護管員自保行為符合《野生動物保育法》第21條緊急情況規範。

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林業保育署花蓮分署表示，黑熊遭槍傷後，因相關人員投入救傷、後送及遺體保存等工作，至接近22日清晨始告一段落，因而當日僅能就初步掌握的事件梗概對外說明，後續待相關人員身心狀況平復，並重回現場還原當時情境，並確認各項環節後，於1日再次對外說明。



花蓮分署還原整起事件始末，4月11日接獲民眾通報黑熊入侵工寮，至20日止，造成13隻雞失蹤、4隻狗被掠食，期間於16日更以紅外線自動相機拍攝到黑熊掠食犬隻畫面，社區人心惶惶。





而從自動相機所攝影像，花蓮分署也比對出該黑熊為玉山國家公園管理處於110年委託學者繫放追蹤之個體，並告知玉管處該黑熊在野放後4年仍佩掛著頸圈，應設法捕捉並卸下。21日玉管處邀集相關單位研商，考量居民安全，決議由玉管處執行誘捕，並請花蓮分署於成功誘捕前，與玉管處、部落居民共同組隊巡護避免黑熊危及社區，排定每日18:00-21:00及21:00-24:00的兩班巡護任務由花蓮分署負責，部落居民負責0:00至3:00，玉管處負責3:00至5:00。



當21日晚間九時許，由分署玉里工作站森林護管員各兩位組成的第一、二班巡守隊正準備交接時，遠處傳來犬隻哀嚎聲，於是兩班共4位同仁循聲開車沿產業道路開行約150公尺後抵達一處野溪旁，當時犬隻聲音已止息，但巡護同仁推測應該是從野溪對岸的菜園傳出。



巡護隊員先以頭燈探照對岸菜園，但除了工寮、農作物棚架、樹木、灌叢等，並未發現黑熊或犬隻蹤跡，野溪寬約6公尺，岸高2-3公尺，由於經過整治，野溪兩側是混凝土護岸，護岸有階梯可上下，且目前乾涸無水，因此4人由持槍護管員先行，陸續經由階梯穿過溪床走向對岸。

▲2巡護隊員遭遇黑熊現場，圖中菜園是黑熊掠食犬隻以及與持槍護管員對視的地點。



當持槍護管員剛登上對岸的菜園，一轉身赫然看見一隻黑熊站在前方距離7公尺的較低處樹旁進食犬屍，且抬頭緊盯護管員。其時第二位隊員尚在階梯往上走，另兩位隊員則還在對岸階梯往下行，持槍護管員於是出聲示意後方同仁有熊，同仁隨即發出聲響希望斥退黑熊，但黑熊反而朝持槍護管員衝來。由於護管員身後緊臨野溪並無退路，且事發突然，也無法確實瞄準非致命位置，僅能匆匆朝黑熊開槍後衝向階梯逃離，直到確認黑熊並未追來，並與其他巡視人員會合後再回到菜園勘查，發現黑熊已受槍傷並緩慢朝反方向爬行。

隊員們立即回報花蓮分署動員野灣動物醫院前往救援，在獸醫師抵達前，黑熊已因爬行至護岸邊緣而跌落野溪溪床，經現場麻醉檢傷，再由眾人搬運後送野灣搶救，但經詳細檢查與會診，發現子彈傷及肺臟與脊椎，導致氣血胸與後肢癱瘓，研判無法治癒，為減少其痛苦，因而以深度麻醉人道處理。



花蓮分署表示，分署雖是國內因應入侵滋擾黑熊經驗最豐富的單位，但以往除了少數體弱而不具危險性的個體外，所驅趕的黑熊都是由分署野放追蹤而後入侵禽場、蜂場的個體，人員可藉由衛星訊號即時掌握其行蹤，並遠距以大龍炮或震撼彈聲響驅趕。但此次所面對的，是玉管處四年前追蹤失聯的個體，無法掌握其位置，處於劣勢，第一線人員承受極大心理壓力；且由於該黑熊除了掠食雞隻，也已慣於攻擊犬隻，行為模式迥異於以往曾驅趕之個體，因此為確保同仁安全，林業保育署訓令花蓮分署人員執行驅趕任務時，必須攜帶分署的制式散彈槍或由原住民籍護管員持自有合法獵槍防身。

▲黑熊入侵滋擾事件位置圖。



此外，針對有人指控因為當地沈姓民眾設置的狗園餵養大批犬隻以及沈女經常在周邊撒食引來黑熊一事，花蓮分署指出，原本並不知當地有狗園，是4月16日接獲沈女士向玉里工作站反映對黑熊入侵之憂慮始獲悉。然經派員勘查，該狗園並未遭黑熊入侵，亦無任何犬隻遇害，沈女士所飼養犬隻皆安置於其狗園內、並無在外遊蕩情形；且經多次查訪，亦未發現其有於戶外餵養犬隻或放置狗飼料之情事，此次黑熊入侵之雞寮或出現的點位，也不在該狗園的周邊。



花蓮分署表示，該分署因應黑熊入侵滋擾聚落，向來以驅趕及捕捉為原則，此次事件實屬特殊的突發狀況，最後雖造成黑熊傷重不治的憾事，但絕對支持同仁在生命安全受脅時，依野生動物保育法正當防衛。林業保育署也會持續精進人熊共處的管理及強化預警機制，與專家及在地社區部落攜手，致力降低人熊衝突，兼顧人與野生動物的安全。

