毛孩北車K區免費健檢＋血檢　法鬥一臉「你看我很勇敢」逗笑獸醫

▲法鬥Q比勇敢配合檢查，卻還是忍不住緊張踢腳。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

慈愛動物醫院與台北車站K區東森廣場聯手舉辦「毛孩免費健檢」，其中一隻叫做Q比的法國鬥牛犬成為全場焦點，牠努力勇敢地想配合抽血，但又忍不住緊張地踢腳腳，連醫生都說「這是今天檢查最歡樂的一位病患」。

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▲許多事先報名的毛孩來參加健檢，順便跟主人一起逛街。（圖／慈愛動物醫院提供）



慈愛動物醫院照顧毛孩，打造「毛孩城市健檢活動」，由專業獸醫師團隊坐鎮，提供免費理學與全套血液檢測。法國鬥牛犬Q比由爸爸陪同來參加，然而牠從踏進現場那一刻起，就用無辜大眼與鬥志十足的小短腿，成功吸引全場目光。當醫生準備抽血時，Q比努力地鼓起勇氣想配合，卻又忍不住緊張地閃躲亂踢腳腳，獸醫師正以為牠會掙扎不已時，Q比卻突然露出「你看我很勇敢吧」的表情，瞬間萌翻現場人員。

▲Ｑ比的可愛反應讓獸醫師印象深刻。（圖／慈愛動物醫院提供）



Q比連在做檢查時也擔任「搞笑擔當」，醫生細心檢查之餘，也拜倒在毛孩的天然魅力之下，笑說「這是我今天檢查到最歡樂的一位病患」。

慈愛動物醫院與台北車站K區東森廣場舉辦「毛孩健康周末」，5月17日、24日也提供免費理學檢查與全套血液檢測，限量18個名額，讓家長們早一步發現毛孩的潛在疾病。活動現場也設置醫師諮詢區，參與的飼主在檢查後能和獸醫師請教、交流，規劃適合毛孩的照護方式。

▲現場也有飼主帶自家臘腸狗來接受免費健檢，提早得知毛孩潛在的健康狀況。（圖／慈愛動物醫院提供）



慈愛動物醫院表示，定期健康檢查可以幫助毛孩在還未出現臨床症狀前，就及早發現潛在問題，不只提升生活品質，也延長陪伴的時間。未來這項免費健檢活動將持續每月定期舉辦，邀請所有毛爸媽一同加入健康守護行列。

▲未來健檢活動將定期舉辦。（圖／慈愛動物醫院提供）



【免費健檢活動資訊】

活動地點：台北車站K區地下街（西廣場K11出口處）

活動日期：2025年5月17日（星期六）、2025年5月24日（星期六）

活動內容：免費理學檢查＋全套血檢（名額有限，需事前報名）

更多資訊請至【慈愛動物醫院官網】查詢：

https://www.lkah.com.tw/news/184

▲參加免費健檢記得事先報名，名額有限喔！（圖／慈愛動物醫院提供）