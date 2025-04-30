三冠馬后骨折、韌帶斷安樂死　騎師哀悼：牠保護我到最後一刻

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賽馬自由島骨折、韌帶斷安樂死　騎師哀悼：牠保護我到最後一刻

記者李依融／綜合報導

日本賽馬三冠馬后「自由島」參加香港一級賽馬賽事「女皇盃」，卻因骨折、韌帶斷裂不得不安樂死，騎師川田將雅在哀悼中表示，「牠保護我到最後，強忍著沒有跌到，牠是如此強大聰明」。對於愛駒遭到安樂死，他感到抱歉又傷心。

自由島在27日的賽事中於第八場2000米競賽出賽，在最後250公尺直道衝刺時，牠突然跛腳脫離競速隊伍，最終被川田將雅拉停未能完賽。隨即現場拉起黑幕，獸醫檢查出自由島的左前腳骨折與韌帶斷裂，由於治療嚴重腳傷的過程會讓馬兒無比痛苦，獸醫決定安樂死，這也是馬兒腳遭受重傷後，獸醫往往會做出的選擇。

賽馬自由島因傷安樂死。（圖／翻攝自香港賽馬會、IG@yuga.kawada_official）

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▲自由島雖然受傷，直到最後都保護著騎師的安全。（圖／IG@yuga.kawada_official）

川田將雅不捨地撫摸自由島，眼眶都是淚水。他在IG上PO文悼念這位優秀的戰友，「我難以言語，我為最糟糕的結局感到抱歉，很抱歉把自由島從你們身邊帶走了。」他說自由島即使腿部已經疼痛不已，仍然強忍著沒有跌倒，「牠保護我直到最後，即使拉停後他也非常堅強從容。」川田將雅也感謝香港賽馬會在第一時間便協助檢查治療。

自由島享年5歲，2023年時在日本三大賽事中奪冠，獲得「三冠馬后」的頭銜，也深受許多粉絲喜愛，許多人對於自由島的猝然離去震驚又不捨。

針對這場賽事香港賽馬會也公布競賽報告，騎師艾道拿騎乘7號馬匹「安騁」時不小心騎策（意旨賽事中不小心阻礙其他馬，甚至造成其他馬匹或騎師出現危險情況），導致自由島受到擠迫，因而受到禁賽與罰款。不過報告中也指出，川田將雅不認為自由島的傷勢與受到擠迫有關，他說雖然在300米時受到擠迫，但在250米前都未感受到自由島的姿態有不適之處。

賽馬自由島因傷安樂死。（圖／翻攝自香港賽馬會、IG@yuga.kawada_official）

▲賽事報告中指出，騎師艾道拿與7號馬匹「安騁」不小心策騎，使自由島受到壓迫。（圖／翻攝自香港賽馬會）

關鍵字： 賽馬賽馬自由島香港女皇盃香港賽馬會賽馬安樂死日本三冠馬三冠馬后

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