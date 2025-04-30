三冠馬后骨折、韌帶斷安樂死　騎師哀悼：牠保護我到最後一刻

記者李依融／綜合報導

日本賽馬三冠馬后「自由島」參加香港一級賽馬賽事「女皇盃」，卻因骨折、韌帶斷裂不得不安樂死，騎師川田將雅在哀悼中表示，「牠保護我到最後，強忍著沒有跌到，牠是如此強大聰明」。對於愛駒遭到安樂死，他感到抱歉又傷心。

自由島在27日的賽事中於第八場2000米競賽出賽，在最後250公尺直道衝刺時，牠突然跛腳脫離競速隊伍，最終被川田將雅拉停未能完賽。隨即現場拉起黑幕，獸醫檢查出自由島的左前腳骨折與韌帶斷裂，由於治療嚴重腳傷的過程會讓馬兒無比痛苦，獸醫決定安樂死，這也是馬兒腳遭受重傷後，獸醫往往會做出的選擇。

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▲自由島雖然受傷，直到最後都保護著騎師的安全。（圖／IG@yuga.kawada_official）



川田將雅不捨地撫摸自由島，眼眶都是淚水。他在IG上PO文悼念這位優秀的戰友，「我難以言語，我為最糟糕的結局感到抱歉，很抱歉把自由島從你們身邊帶走了。」他說自由島即使腿部已經疼痛不已，仍然強忍著沒有跌倒，「牠保護我直到最後，即使拉停後他也非常堅強從容。」川田將雅也感謝香港賽馬會在第一時間便協助檢查治療。

自由島享年5歲，2023年時在日本三大賽事中奪冠，獲得「三冠馬后」的頭銜，也深受許多粉絲喜愛，許多人對於自由島的猝然離去震驚又不捨。

針對這場賽事香港賽馬會也公布競賽報告，騎師艾道拿騎乘7號馬匹「安騁」時不小心騎策（意旨賽事中不小心阻礙其他馬，甚至造成其他馬匹或騎師出現危險情況），導致自由島受到擠迫，因而受到禁賽與罰款。不過報告中也指出，川田將雅不認為自由島的傷勢與受到擠迫有關，他說雖然在300米時受到擠迫，但在250米前都未感受到自由島的姿態有不適之處。

▲賽事報告中指出，騎師艾道拿與7號馬匹「安騁」不小心策騎，使自由島受到壓迫。（圖／翻攝自香港賽馬會）