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臘腸犬澳洲離島「失蹤529天」奇蹟獲救　動保人員驚嘆：你怎麼辦到的

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲一名飼主2023年11月帶著臘腸犬「瓦萊麗」（Valerie），前往位於南澳州南部外海的島嶼坎加魯島（Kangaroo Island）旅遊，不料旅遊過程中瓦萊麗意外走丟。事隔529天，澳洲一個動物救援組織宣布，在坎加魯島成功尋獲了瓦萊麗，瓦萊麗不但還活著，而且健康狀況良好。

綜合外媒報導，瓦萊麗的飼主加德納（Georgia Gardner）跟男友帶著瓦萊麗，兩人一狗一起到南澳州外海的坎加魯島（Kangaroo Island）露營旅遊，直到某天她跟男友出門釣魚，將瓦萊麗獨自留在營地的圍欄裡，回來時就發現瓦萊麗已經失蹤了。

▲▼跟主人到澳洲離島玩走失 臘腸犬消失529天奇蹟獲救。（圖／翻攝自Kangala Wildlife Rescue）

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▲臘腸犬失蹤529天奇蹟獲救。（圖／翻攝自Kangala Wildlife Rescue）

加德納發現瓦萊麗失蹤後，跟男友瘋狂在四處搜索，也拜託其他旅客、當地人幫忙注意，幾天後有其他露營者一度發現，瓦萊麗躲藏在一輛汽車底下，但露營者靠近時疑似嚇到了瓦萊麗，導致瓦萊麗頭也不回地衝進森林中，從此再也沒有露面。加德納多日搜尋無果，只好帶著遺憾離開小島。

坎加魯島的動物保護組織「坎加魯野生動物救援」（Kangala Wildlife Rescue）日前知情後，決定動員嘗試找尋瓦萊麗的蹤跡，組織的志工們花費了1000多個小時搜索、動用多輛汽機車及多台攝影機，還拿來了加德納一些衣物製作陷阱，最終也成功找回瓦萊麗。

坎加魯野生動物救援事後也在臉書宣布這個好消息，在志工及合作夥伴的共同努力下，終於找到了失蹤529天的瓦萊麗，「瓦萊麗終於安全了，目前身體狀況良好，可以回到親愛的爸媽（指飼主及飼主男友）身邊了，我們感到非常振奮和欣慰」。

坎加魯野生動物救援負責人也感嘆，「瓦萊麗經歷了嚴酷的冬天、乾燥的夏天，還要面對老鷹、蛇的威脅，當你看到牠時，你只會想感嘆『你是怎麼活這麼久的』」。瓦萊麗的飼主加德納事後也發文感謝所有參與搜索的人，也鼓勵所有跟她有相同經歷的飼主「永遠不要放棄希望，有時候好人也會遇到好事」。

關鍵字： 失蹤走丟臘腸犬

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