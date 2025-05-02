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好像已故愛犬！高雄家庭驅車417公里　衝瑞芳領養「牛牛」

高雄民眾特別到瑞芳領養狗。（圖／新北市動保處提供）

▲一家人北上417公里到瑞芳動物之家接牛牛回家。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／綜合報導

新北市動保處邀請專業攝影師幫待認養毛孩拍照，高雄市鳥松區黃小姐一家看到照片，竟特地跑到瑞芳動物之家想領養，原來其中一隻叫做「牛牛」的狗狗照片與她們家已故愛犬非常相似，一家人迫不及待一路北上417公里，希望把接班狗帶回家寵愛。

黃小姐表示，家裡原本的愛犬是一隻黑白毛色的狗狗，多年來帶給全家許多快樂的時光，然而某次出門玩前一秒突然倒地癱軟，接著便離世了，後來才知道可能是心臟相關的疾病，這個意外也讓全家陷入哀傷。後來黃小姐在網路上看到瑞芳動物之家狗狗的資訊，發現一隻叫做「牛牛」的狗狗像極了愛犬，家人看到照片也說「像是狗兒子回來了！」，當下她便聯繫了瑞芳動物之家，了解如何領養後，全家從高雄鳥松區馬不停蹄趕了417公里，來到瑞芳動物之家帶寶貝回家。

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高雄民眾特別到瑞芳領養狗。（圖／新北市動保處提供）

▲黃小姐家原本的狗狗是立耳。（圖／新北市動保處提供）

黃小姐說，接班汪「牛牛」與已逝愛犬不僅毛色都是黑白相間，右眼也都有一黑眼框膚色，個性與行為也蠻相似的，黏人、好動、貪吃不挑嘴、好奇心強、喜歡人抱外，牛牛還特別喜歡喝別人的水，也不會搶別人的玩具，這樣的性格與之前的愛犬簡直一模一樣。唯一不同的是，牛牛會跟多隻狗互動，有時甚至玩得太瘋忘了休息，對於別隻犬的挑釁，會先忍耐一陣子後再吼回去。

高雄民眾特別到瑞芳領養狗。（圖／新北市動保處提供）

▲現在牛牛經常去跑跑玩耍。（圖／新北市動保處提供）

高雄民眾特別到瑞芳領養狗。（圖／新北市動保處提供）

▲牛牛經常跟家人一起出遊。（圖／新北市動保處提供）

黃小姐很感謝家裡再度恢復以往熱鬧歡樂的氣氛，可愛的牛牛帶給全家人再一次的幸福與歡樂。

新北市政府動保處邀請專業攝影師幫動物之家所內犬隻拍沙龍照，希望增加毛孩被領養的機會，新北市有8所動物之家，飼養1200多隻犬貓，可至動保處官網https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/尋覓有緣犬貓。新北市動保處表示，年底前至各動物之家認養犬貓，就可獲得專屬智慧寵物照護存摺，提供線上AI醫助智慧服務、健康數據雲端管理，並串聯動物醫院、寵物美容等通路，提供多元化服務與產品現金折抵券。認養老殘疾犬還可獲得新北幣2000元等價值萬元好禮，如果評估過自身條件，確認能給毛孩穩定的照顧與陪伴，歡迎到動物之家，給毛孩們幸福的機會。

高雄民眾特別到瑞芳領養狗。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處網站能看到待領養的犬隻。（圖／新北市動保處提供）

高雄民眾特別到瑞芳領養狗。（圖／新北市動保處提供）

▲瑞芳動物之家也能看到毛孩送養資訊。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 瑞芳動物之家新北市動保處接班狗

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